NBA／放暑假教練去職潮 老鷹成換帥第4隊

2018-04-26 14:44 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



老鷹撤換教頭，布丹霍澤成為第4位今年休賽季丟掉飯碗的總教練。 美聯社 分享 facebook

老鷹與主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）雙方同意將就此分道揚鑣，先前布丹霍澤已經在球隊允可下，與擁有總教練職缺的太陽與尼克進行面試，儘管布丹霍澤合約尚餘2年。

布丹霍澤也是繼尼克的何納塞克（Jeff Hornacek）、黃蜂的克里佛（Steve Clifford）和魔術的佛蓋爾（Frank Vogel）後第4位今年休賽季丟掉飯碗的總教練。

布丹霍澤是2014-2015年賽季年度最佳教練獎得主，當時他帶領老鷹拿下例行賽60勝佳績，且陣中一共有4位球員入選明星賽，包括提格（Jeff Teague）、考佛（Kyle Korver）、米爾賽普（Paul Millsap）和霍福特（Al Horford）。

布丹霍澤過去握有人事決定最終大權，但2015年入主球隊的老闆雷斯勒（Tony Ressler）不滿意近年球隊季後賽始終功虧一簣的表現，認為唯有進入重建才能突破此困境。

雷斯勒在2017年休賽季期間找來現任總管席列克（Travis Schlenk），並解除布丹霍澤人事權，聯盟消息來源曾指出布丹霍澤不認同球隊轉向重建之途，因此席列克與布丹霍澤合作1季即分手，算是意料中發展。

老鷹屬意未來新總教練人選是年輕後起之秀，能隨著重建隊伍中潛力股一同成長，傳出有意願的人選有像是：前黃蜂助教西拉斯（Stephen Silas）、拓荒者助教提畢茲（Nate Tibbetts）和范特普爾（David Vanterpool）、馬刺助教尤多卡（Ime Udoka）和波里格（James Borrego）等。