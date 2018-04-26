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NBA／關鍵時不手軟 詹姆斯季後賽絕殺超越喬丹

2018-04-26 11:19聯合報 記者劉肇育╱即時報導

誰說詹姆斯關鍵時刻會手軟，此役過後他生涯在季後賽累積4次絕殺，已超越了「籃球之神...
誰說詹姆斯關鍵時刻會手軟，此役過後他生涯在季後賽累積4次絕殺，已超越了「籃球之神」喬丹。 美聯社
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季後賽東區對戰表

克里夫蘭騎士明星前鋒詹姆斯（LeBron James）今天對溜馬的季後賽首輪第5戰，於最後階段完成關鍵封阻與絕殺三分球，不僅幫助騎士取得系列賽聽牌優勢，生涯在季後賽累積4次絕殺，也超越了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

即使與溜馬系列賽中隊友遭到全面封鎖，但詹姆斯在這場靠著比賽最後3.3秒完成關鍵封阻又投進絕殺三分球，幾乎是憑一己之力將騎士帶向勝利，賽後他更直接衝上場邊紀錄台，興奮的高舉雙臂，享受主場球迷對他的慶賀。

談到球隊佈署最後一擊的過程時，詹姆斯直言，當時唯一的要求就是「把球給我」，「我跟隊友說把球給我，因為他們還能再犯一次規，我想要快速的出手讓他們無法犯規，這就像是例行賽對灰狼那樣，我先是完成了一次封阻，隨後又投進了絕殺。」

雖然生涯前期多次被批評在關鍵時刻神隱，甚至是缺乏執行最後一擊的能力，不過詹姆斯在絕殺溜馬後，已經是他生涯第4度在季後賽完成絕殺，超越了喬丹的3次，且在季後賽比賽最後5秒執行超前分投籃的命中率，也以13投6中的4成6命中率，超越了喬丹的11投5中、4成5命中率。

隊友考佛談到詹姆斯的關鍵表現時說：「我在賽後向他致敬，我已經跟他合作一段時間，每天都看到他是多麼的努力提升比賽內容，也看到他是如何帶領這支球隊前進，我尊重他所付出的一切。」

主帥泰隆魯（Tyronn Lue）則表示，詹姆斯投進了絕殺當下，自己激動的眼前發黑，「為了這樣的時刻，你必須做長時間的準備，當你的隊上有全世界最好的球員時，你總是知道，把球交給他，他就有能力把它弄進去。」

詹姆斯喬丹溜馬
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