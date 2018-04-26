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NBA／雷納德落腳何方 ESPN列四大去處

2018-04-26 09:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

ESPN今天就列出了馬刺可能交易雷納德的四個對象，包括洛杉磯湖人、波士頓塞爾蒂克...
ESPN今天就列出了馬刺可能交易雷納德的四個對象，包括洛杉磯湖人、波士頓塞爾蒂克、邁阿密熱火和費城76人。 美聯社
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隨著聖安東尼奧馬刺昨天在季後賽首輪遭到金州勇士淘汰，明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的季後動態也成為球迷專注的焦點，美國體育媒體ESPN今天就列出了馬刺可能進行交易的四個對象，包括洛杉磯湖人、波士頓塞爾蒂克、邁阿密熱火和費城76人。

雷納德在本季因為傷病僅出賽9場的情況下，季中傳出他與球隊已經漸行漸遠，不過已合作7個賽季的雙方仍有可能在季後坐下來好好談談，但也不能排除馬刺可能在與雷納德談判破裂後，透過交易以避免他在約滿後自行離隊的狀況發生。

EPSN為馬刺列出了四個潛在的交易球隊，包括湖人、塞爾蒂克、熱火和76人，其中湖人與76人被點名的原因，就在於陣中不乏馬刺所需要的未來建隊核心人選，包括湖人前鋒英格倫（Brandon Ingram）、76人後衛佛爾茲（Markelle Fultz）與前鋒薩里奇（Dario Saric），都能夠與馬刺墨瑞（Dejounte Murray）成為球團重點栽培的對象。

但如果馬刺仍想在近幾個賽季繼續維持競爭力，ESPN也提出以雷納德和塞爾蒂克交易主控厄文（Kyrie Irving），或是與熱火換回德拉基奇（Goran Dragic）、理查森（Josh Richardson）、溫史洛（Justise Winslow）等即戰力，這會讓馬刺不至於因為雷納德的離隊而出現戰力上的太大落差，甚至是以全新面貌繼續挑戰季後賽或是衝擊總冠軍。

據了解，馬刺雖然在今年夏天握有提供雷納德頂級合約的權力與能力，但馬刺球團並不打算在雷納德仍不願意聽命於球團或是做出任何承諾的情況下貿然行事，這也可能成為最終雙方談判破局導致必須走向交易的導火線。

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