馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

整個系列賽沒有第一球星雷納德的馬刺，打完最後一顆子彈，悲壯的倒在勇士腳下，7戰4勝系列賽勇士以4：1淘汰馬刺，前進下一輪。

對勇士來說，馬刺就像是還魂丹，波波教練的球隊在西區季後賽第一輪幫助勇士找回精神武裝，找回總冠軍級別的防守，同時找回贏球節奏。這一切都在勇士教練柯爾預料之中。

馬刺球員永不放棄的狠勁，讓勇士團隊吞下極度苦口的還魂丹，對他們下一輪的挑戰有很大的助益。 美聯社 分享 facebook

系列賽前柯爾說，「馬刺會幫助我們找回季後賽狀況，面對馬刺你必須做好每個細節，不能犯錯，擋拆、換防、輪轉、保護球所有細節，他們會逼你做出正確的事，如果你大意或掉以輕心，馬刺會讓我們付出代價」。

這個系列賽G5是整個系列賽一個重要縮影。

馬刺91：99勇士，勇士三分球27投5中，三分命中率僅1成85，全隊只投進5個三分。但勇士打出很棒的防守，馬刺投籃命中率3成7，三分球命中率2成3，這是勇士在失去手感和投籃節奏，進攻籃板+籃板球都落後對手等種種糟糕情勢中，還能力挽狂瀾，拿下勝利的終極武器。

要不是勇士拿出超高強度的防守本領來阻擋馬刺，第五戰就可能會被對手演出大逆轉。 美聯社 分享 facebook

沒有三分火力和手感，沒有流暢奔放的攻防轉換，兩大主力得分手杜蘭特和湯普森三分球一共13投2中，但勇士還是靠著出色防守，熬過馬刺頑強+拚命的對抗。

更重要的是，勇士控制了失誤，G5勇士只失誤10次(馬刺13次)，整個系列賽勇士一路在修正例行賽失誤太多困境。

馬刺系列賽五戰場均得分不到97分，三分球命中率僅2成98，馬刺打光所有武器和子彈，勇士靠著防守和團隊合作，在馬刺種種考驗下履險過關。

整個系列賽過程和比賽內容，比4：1這個最終勝負場數要慘烈太多，馬刺玩命表現和求勝欲望，贏得全世界尊敬。艾德里奇表現得就是聯盟一線球星，吉諾布里+加索+帕克+米爾斯+墨瑞從不放棄前仆後繼，讓勇士肅然起敬。

馬刺中鋒艾德里奇(左)展現一線球星的身手與奮戰精神，跟勇士眾多球星惡戰5場直到最後一刻。 美聯社 分享 facebook

沒有雷納德的馬刺，終究缺少一門主要得分和攻防利器，馬刺根本無法跟沒有柯瑞的勇士擺在同一個天平。「馬刺球員拚了命在戰鬥，他們迫使我們使出渾身解數，驚險拿下勝利，他們的紮實表現反映出教練執教能力和文化，他們是一支總冠軍球隊」柯爾為馬刺這個系列賽做出總結，再多對馬刺恭維和肯定，都不及柯爾的賽後評價來得更有說服力。

今年球季勇士一路掙扎進入季後賽，還傷了柯爾將近兩個月時間，但馬刺只用一個系列賽，就幫助勇士重新回到正軌，迫使球員努力去防守。

英雄惜英雄！第五戰結束之後杜蘭特(右)給了吉諾布里(左)一個深深的擁抱。 美聯社 分享 facebook

熬過波波教練球隊的考驗，勇士即將迎回球隊領袖柯瑞，當勇士打出總冠軍級別防守時，這是最可怕也是最好的勇士。對柯爾來說，波波教練亦師亦友，對勇士來說，首輪打馬刺無疑是衛冕路上最好的激勵。