親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

年改、課綱、一例一休… 為何台灣公聽會常淪為全武行

反年改現場記者遭潑尿 吳斯懷：不是我們，有人嫁禍

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00特約記者李亦伸

整個系列賽沒有第一球星雷納德的馬刺，打完最後一顆子彈，悲壯的倒在勇士腳下，7戰4勝系列賽勇士以4：1淘汰馬刺，前進下一輪。

對勇士來說，馬刺就像是還魂丹，波波教練的球隊在西區季後賽第一輪幫助勇士找回精神武裝，找回總冠軍級別的防守，同時找回贏球節奏。這一切都在勇士教練柯爾預料之中。

馬刺球員永不放棄的狠勁，讓勇士團隊吞下極度苦口的還魂丹，對他們下一輪的挑戰有很大...
馬刺球員永不放棄的狠勁，讓勇士團隊吞下極度苦口的還魂丹，對他們下一輪的挑戰有很大的助益。 美聯社
分享

系列賽前柯爾說，「馬刺會幫助我們找回季後賽狀況，面對馬刺你必須做好每個細節，不能犯錯，擋拆、換防、輪轉、保護球所有細節，他們會逼你做出正確的事，如果你大意或掉以輕心，馬刺會讓我們付出代價」。

這個系列賽G5是整個系列賽一個重要縮影。

馬刺91：99勇士，勇士三分球27投5中，三分命中率僅1成85，全隊只投進5個三分。但勇士打出很棒的防守，馬刺投籃命中率3成7，三分球命中率2成3，這是勇士在失去手感和投籃節奏，進攻籃板+籃板球都落後對手等種種糟糕情勢中，還能力挽狂瀾，拿下勝利的終極武器。

要不是勇士拿出超高強度的防守本領來阻擋馬刺，第五戰就可能會被對手演出大逆轉。 美...
要不是勇士拿出超高強度的防守本領來阻擋馬刺，第五戰就可能會被對手演出大逆轉。 美聯社
分享

沒有三分火力和手感，沒有流暢奔放的攻防轉換，兩大主力得分手杜蘭特和湯普森三分球一共13投2中，但勇士還是靠著出色防守，熬過馬刺頑強+拚命的對抗。

更重要的是，勇士控制了失誤，G5勇士只失誤10次(馬刺13次)，整個系列賽勇士一路在修正例行賽失誤太多困境。

馬刺系列賽五戰場均得分不到97分，三分球命中率僅2成98，馬刺打光所有武器和子彈，勇士靠著防守和團隊合作，在馬刺種種考驗下履險過關。

整個系列賽過程和比賽內容，比4：1這個最終勝負場數要慘烈太多，馬刺玩命表現和求勝欲望，贏得全世界尊敬。艾德里奇表現得就是聯盟一線球星，吉諾布里+加索+帕克+米爾斯+墨瑞從不放棄前仆後繼，讓勇士肅然起敬。

馬刺中鋒艾德里奇(左)展現一線球星的身手與奮戰精神，跟勇士眾多球星惡戰5場直到最...
馬刺中鋒艾德里奇(左)展現一線球星的身手與奮戰精神，跟勇士眾多球星惡戰5場直到最後一刻。 美聯社
分享

沒有雷納德的馬刺，終究缺少一門主要得分和攻防利器，馬刺根本無法跟沒有柯瑞的勇士擺在同一個天平。「馬刺球員拚了命在戰鬥，他們迫使我們使出渾身解數，驚險拿下勝利，他們的紮實表現反映出教練執教能力和文化，他們是一支總冠軍球隊」柯爾為馬刺這個系列賽做出總結，再多對馬刺恭維和肯定，都不及柯爾的賽後評價來得更有說服力。

今年球季勇士一路掙扎進入季後賽，還傷了柯爾將近兩個月時間，但馬刺只用一個系列賽，就幫助勇士重新回到正軌，迫使球員努力去防守。

英雄惜英雄！第五戰結束之後杜蘭特(右)給了吉諾布里(左)一個深深的擁抱。 美聯社
英雄惜英雄！第五戰結束之後杜蘭特(右)給了吉諾布里(左)一個深深的擁抱。 美聯社
分享

熬過波波教練球隊的考驗，勇士即將迎回球隊領袖柯瑞，當勇士打出總冠軍級別防守時，這是最可怕也是最好的勇士。對柯爾來說，波波教練亦師亦友，對勇士來說，首輪打馬刺無疑是衛冕路上最好的激勵。

馬刺勇士艾德里奇

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

NBA／勇士險勝晉級 柯瑞歸期未定

2018-04-26 00:12

NBA／76人攻守強勢晉級 西蒙斯：瞄準下一輪

2018-04-25 20:30

NBA／勇士週日首戰鵜鶘 柯瑞不確定回歸

2018-04-25 18:20

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-25 13:40

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-25 12:55

NBA／嘻哈天王曾嗆聲橫掃 沃爾：等不及看到他

2018-04-25 17:55

NBA／韋德退休意向受矚 妻子：希望這不是結束

2018-04-25 17:10

NBA／保持信心度過投籃低潮 考佛歸功戰神艾佛森

2018-04-25 14:40

NBA／為癌母而戰 史馬特：會戰鬥到倒下為止

2018-04-25 13:50

NBA／杜蘭特致命跳投 勇士首輪淘汰馬刺

2018-04-25 13:37

NBA／史馬特復出助綠衫軍聽牌 霍福特讚球隊靈魂

2018-04-25 11:51

NBA／西蒙斯重摔有驚無險 76人滅火晉級第二輪

2018-04-25 11:28

NBA／綠衫軍火爆對決公鹿 霍福特22分聽牌

2018-04-25 10:33

NBA／2018年選秀會 236名球員報名參加

2018-04-25 10:02

NBA／強化制服組戰力 籃網找來兩退役老將助拳

2018-04-25 09:49

NBA／衛少躲過禁賽 雷霆落後杜蘭特不意外

2018-04-25 09:25

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

NBA／主帥史奈德的覺醒 爵士要破雷霆三大關鍵

2018-04-22 10:19

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA／開戰時刻！季後賽首輪五大看點

2018-04-15 09:53

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特致命跳投 勇士首輪淘汰馬刺

2018-04-25 13:37

NBA／衛少躲過禁賽 雷霆落後杜蘭特不意外

2018-04-25 09:25

NBA／西蒙斯重摔有驚無險 76人滅火晉級第二輪

2018-04-25 11:28

NBA／勇士週日首戰鵜鶘 柯瑞不確定回歸

2018-04-25 18:20

NBA／韋德退休意向受矚 妻子：希望這不是結束

2018-04-25 17:10

NBA／綠衫軍火爆對決公鹿 霍福特22分聽牌

2018-04-25 10:33

MLB／飆162公里火球 大谷寫本季先發最快球速

2018-04-25 12:11

MLB／牛棚搞丟勝投 大谷無緣空前紀錄

2018-04-25 11:20

NBA／嘻哈天王曾嗆聲橫掃 沃爾：等不及看到他

2018-04-25 17:55

NBA／強化制服組戰力 籃網找來兩退役老將助拳

2018-04-25 09:49

NBA／保持信心度過投籃低潮 考佛歸功戰神艾佛森

2018-04-25 14:40

NBA／2018年選秀會 236名球員報名參加

2018-04-25 10:02

MLB／提前復出 陳偉殷周日回大聯盟戰洛磯

2018-04-25 13:10

NBA／76人攻守強勢晉級 西蒙斯：瞄準下一輪

2018-04-25 20:30

羽球亞錦賽／28分鐘速勝 戴資穎挺進女單第二輪

2018-04-25 12:18

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-25 13:40

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-25 12:55

NBA／為癌母而戰 史馬特：會戰鬥到倒下為止

2018-04-25 13:50

中職觀察眼／觸身球事件簿 馮勝賢案例轟動一時

2018-04-25 20:04

MLB／5保送非大問題 大谷：試著更有侵略性

2018-04-25 18:35

MLB／新秀榜僅次大谷 勇士大物亞古納升大聯盟

2018-04-25 14:01

中職／沒骨裂算走運 林哲瑄：陳琥觸身非故意

2018-04-25 18:26

NBA／史馬特復出助綠衫軍聽牌 霍福特讚球隊靈魂

2018-04-25 11:51

羽球亞錦賽／2度擊敗林丹 王子維晉級喊開心

2018-04-25 22:29

MLB／帶水泡舊傷投球 大谷：感覺好多了

2018-04-25 14:25

中職／林益全鼓勵陳琥 下次男子漢對決

2018-04-25 18:59

MLB／牛奶小子等到買家 和印地安人簽小聯盟約

2018-04-25 10:39

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

中職／王柏融雙響砲4打點 悍將再見暴投輸球

2018-04-25 22:04

羽球亞錦賽／王子維扳倒林丹 與周天成同晉16強

2018-04-25 21:34

路跑／僅兩人比賽的馬拉松 川內優輝卻破了紀錄

2018-04-25 16:16

MLB／「三振王」塞佩達斯 超大號3分砲擊沈紅雀

2018-04-25 16:33

MLB／剛來紅襪沒上場機會 歐提茲曾自提交易

2018-04-25 09:41

NBA／勇士險勝晉級 柯瑞歸期未定

2018-04-26 00:12

春季聯賽／台壽保A組墊底 林英傑、鄭達鴻明可出賽

2018-04-25 22:22

中職／見過小聯盟流血場面 胡金龍：別受傷最好

2018-04-25 20:36

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

MLB／太空人掃2分砲 大谷錯過第3勝

2018-04-26 00:05

SBL冠軍賽／與弟弟當隊友？ 林書豪：永遠不說不可能

2018-04-24 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top