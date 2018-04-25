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NBA／西蒙斯重摔有驚無險 76人滅火晉級第二輪

2018-04-25 11:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

美聯社
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在系列賽前4戰打完取得3：1領先的費城76人，今天回到主場迎戰邁阿密熱火，雖然開賽一度發生了球隊超級新秀西蒙斯（Ben Simmons）重摔在地的意外，不過他不僅毫髮無傷，還繳出14分10籃板6助攻的全能數據，帶領76人以104：91擊敗熱火，成為東區首支晉級季後賽第二輪的球隊。

76人本季在西蒙斯和安比德（Joel Embiid）領軍下，寫下「後艾佛森（Allen Iverson）時代」最佳的單季52勝，這也讓艾佛森在今天76人與熱火系列賽第5戰賽前直言，看好老東家將奪得總冠軍，「他們正用正確的方式在打球，讓我成為他們的超級粉絲，我肯定他們會在今天終結這個系列賽，然後完成一些了不起的成就，我認為屬於76人的時代已經來臨。」

取得聽牌優勢的76人，今在開賽一分半鐘後，西蒙斯在一次切入過程中，在空中與熱火理查森（Josh Richardson）發生碰撞，導致他重心不穩以背部著地的方式重摔，讓現場一度驚呼聲四起，不過他隨後從地上爬起，並往中場方向跑動，並無大礙。

歷經有驚無險的意外事件後，西蒙斯與安比德也用表現穩定軍心，在上半場就都有雙位數得分及5個籃板以上的進帳，幫助76人與熱火一路拉鋸，下半場76人外線砲火全開，在柯文頓（Robert Covington）、瑞迪克（JJ Redick）接連飆進三分球後，76人逐漸將雙方差距拉大到雙位數。

雖然熱火老將韋德（Dwyane Wade）在第四節挺身而出，一度將差距縮小到8分，但接下來76人9罰8中，加上瑞迪克在比賽最後2分11秒投進關鍵三分球，最終76人就以13分差距拿下系列賽，繼2012年後再度闖進季後賽第二輪。

對於76人在季後賽首輪勝出，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「76人正以正確的方式在建隊，且沒有跳過任何一個步驟，而且西蒙斯與安比德有很高的天賦，他們很穩定，且不像是年輕球員，加上隊上有很多和他們是互補的球員，他們真的是相當優秀的球隊。」

76人熱火艾佛森
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