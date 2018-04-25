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NBA／衛少躲過禁賽 雷霆落後杜蘭特不意外

2018-04-25 09:25聯合報 記者劉肇育╱即時報導

衛斯特布魯克(中)。 美聯社
衛斯特布魯克(中)。 美聯社
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奧克拉荷馬雷霆主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在昨天與猶他爵士的季後賽首輪第4戰，在第四節時一度從板凳席衝上場與爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）發生口角，今天NBA官方宣布將針對衛少的不恰當行為罰款1萬美元（約台幣29.7萬元），並追加一次技術犯規，但將不用面臨禁賽處分。

在系列賽第二、三戰遭到爵士逆轉戰局後，雷霆主控衛斯特布魯克在昨天的第四戰展現止敗企圖心，但因為犯規麻煩導致他在第四節前段只能枯坐冷板凳，不過比賽最後7分55秒時，爵士中鋒戈貝爾在與雷霆後衛費爾頓（Raymond Felton）發生口角時，衛斯特布魯克卻從板凳區衝上場與戈貝爾理論，導致雙方間的拉扯衝突。

雖然衛斯特布魯克在未換人的情況下就衝上場，當下躲過了技術犯規吹判，但賽後一度被認為可能遭到聯盟判決禁賽處分；但NBA官方在今天宣布，僅對於衛斯特布魯克罰款1萬美元並追加一次技術犯規，不過這並未改變雷霆在系列賽中處於1：3落後的劣勢。

對於前東家雷霆在季後賽首輪陷入苦戰，勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天受訪時坦言自己並不意外，尤其過去雷霆就曾兩度在季後賽遭到爵士痛宰，「我並不是要說雷霆有那麼差或是表現不如過去，今年的雷霆和爵士都同樣出色，但這就是季後賽，擁有主場優勢的人成功捍衛了自己的主場。」

雷霆爵士衛斯特布魯克
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