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台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00梁起華

打完第四戰後，我們姑且還是相信克里夫蘭騎士隊會取得最後的系列賽勝利，但是這劇本比較曲折，也看出沒有穩定「皮朋」(Scottie Pippen)輔佐的騎士隊和詹姆斯(Lebron James)，要打到東區冠軍賽的路將非常艱辛。

喬丹(左)和皮朋(右)聯手出擊往往發揮1加1大於2的效果，這點一定讓詹姆斯非常羨...
喬丹(左)和皮朋(右)聯手出擊往往發揮1加1大於2的效果，這點一定讓詹姆斯非常羨慕。 2008 Fleer 球員卡
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在談論印地安納溜馬隊這支滿詭異球隊之前，先來個妄想曲，要是奧克拉荷馬市雷霆隊推出的先發陣容有衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、杜蘭特(Kevin Durant)、「大鬍子」哈登(James Harden)、越打越瘋的 歐拉迪波(Victor Oladipo )， 再隨便配一名中鋒，那麼雷霆會是甚麼樣的球隊？當然這只是個妄想，中間含有時間差、薪資分配等參數，但好像雷霆隊滿會挑選優質新秀的，看看哈登與 歐拉迪波被交易到其他隊後的表現，不知道雷霆隊是覺得可惜還是可恨？

其實溜馬隊能與騎士隊打到這般田地，看似讓人驚訝，但不論是數據還是實際帳面，一點都不意外。戰績方面兩隊分居東區第四與第五，季終勝差只有兩場。

溜馬隊今年的戰績看似只屬於中上，但其實內容資歷不差，打西區金州勇士隊與聖安東尼奧馬刺隊主客場一共四戰都獲勝，然後對戰東區第一種子多倫多暴龍隊，在季賽時也有一場主場勝利，打波士頓三戰中也取得兩勝….最重要的是打騎士隊例行賽四場比賽，也拿下三場！

與其說溜馬打得好，倒不如說騎士隊過於輕敵、準備不夠，季賽四場敗給溜馬三場，還不好好用功做功課。印第安那星辰報記者兼專欄作家多伊爾(Gregg Doyel)跑了NBA有15年資歷，他觀察到賽前進騎士隊的休息室，室內最大的電視居然不是在播放與當天比賽隊伍的過去交戰畫面，他說這是他第一次看到有球隊這麼悠閒、輕鬆的。

騎士對溜馬第四戰雙方拚鬥激烈，打到第四節火藥味濃厚，跟騎士賽前的悠閒看電視呈現明...
騎士對溜馬第四戰雙方拚鬥激烈，打到第四節火藥味濃厚，跟騎士賽前的悠閒看電視呈現明顯的對比。 美聯社
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相反地溜馬隊的客隊休息室賽前一片寧靜，教練麥克米倫(Nate McMillan)在白板上寫了與騎士隊做戰的勝利三要件：1. 將對方投籃命中率壓在45%、2. 三分球命中率要低在35%、3. 禁區命中率要守在40%。事後驗證溜馬隊贏得第一與第三戰，都做到以上三要點(除第三戰投籃命中率微幅超至46%)。

如果把騎士隊主將詹姆斯比喻為大帝喬丹(Michael Jordan)的話，差別在於喬丹後來就有皮朋來搭配，但是詹姆斯長年來一直沒有固定的副手，都是獨撐大局。目前在騎士隊扮演副手的勒夫(Kevin Love)或是史密斯(J.R. Smith)等都不可靠、不穩定。第四戰還是靠了個考佛(Kyle Korver)在第四節出來搭救，不然騎士隊真的會到萬劫不復的地步。

老將考佛在第四節的兩顆神奇三分球化解了騎士巨大的危機。 美聯社
老將考佛在第四節的兩顆神奇三分球化解了騎士巨大的危機。 美聯社
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騎士隊最怕的就是溜馬這種藍領隊伍，團隊合作無間，個人主義不明顯，分工合作。從歐拉迪波到狂砍三分的波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)、到第四戰出來攪和的沙波尼斯(Domantas Sabonis)和長年來專負責惹詹姆斯不開心的史帝芬森(Lance Stephenson )等，溜馬與騎士隊的對戰組合是一組Perfect Match，溜馬隊要是打其他隊不會這麼來勁，騎士隊遇上別隊，也不會打的這麼彆扭。

騎士若是在季後賽首輪就遭到溜馬淘汰，詹姆斯季後恐怕會拂袖而去。 美聯社
騎士若是在季後賽首輪就遭到溜馬淘汰，詹姆斯季後恐怕會拂袖而去。 美聯社
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騎士隊除非今年打到總冠軍賽，不然有兩件事會發生。1. 教練泰隆魯(Tyronn Lue)壓不住、也無法勝任目前騎士隊的教頭職務。2. 詹姆斯會轉隊找尋下一個生涯里程碑，目前的騎士隊已讓他力不從心、孤掌難鳴。

溜馬騎士詹姆斯

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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