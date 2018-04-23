NBA／公鹿祕密武器改變戰局 賈奈特是背後關鍵

2018-04-23 16:20 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



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由於系列賽前2戰的先發中鋒漢森（John Henson）背傷無法上場，公鹿雖然選擇讓賽勒（Tyler Zeller）頂替先發位置，更多時間擔任場上中鋒的卻是二年級生梅克（Thon Maker）。

梅克在第3戰和第4戰都分別單場送出5次阻攻，贏得隊友一片盛讚，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說：「太不可置信了！他是這個系列賽戰局改變的原因，他打得很拚，且做出正確判斷，又能把球投進。他把自身表現維持在很高水準，我們接下來比賽也需要這樣的他。」

事實上，公鹿第3戰團隊累計13記阻攻，為隊史季後賽新高，而第4戰又刷新該數字，將紀錄提昇為14記，其中梅克居功厥偉，教練普朗提（Joe Prunty）指出：「梅克今天打起球很堅決，他的阻攻數據當然特別顯眼，因為任何看過數據統計表的人都會注意到這數字。」

至於，梅克本人則把自己爆發歸功於前輩賈奈特（Kevin Garnett）勉勵，他說先前看到賈奈特分享一段自己過去季後賽精彩片段剪輯，覺得很希望能夠重現賈奈特招牌激情，且賈奈特也聯絡他，要梅克起而效之。

梅克和賈奈特相識是因為過去前公鹿主帥基德（Jason Kidd），基德邀請賈奈特參與球隊練習，商請他指導安戴托昆波和梅克禁區攻守技巧。賈奈特對梅克留下非常深刻印象，他曾說：「看到梅克讓我想起當年的自己，他總有一天會拿到MVP，記下我這句話。」