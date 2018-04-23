NBA／克服半場11分落後 巫師退暴龍追平系列賽

2018-04-23 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



終場前3分半鐘兩隊還打成94：94平手，關鍵時刻莫里斯（Markieff Morris）挺身而出，不只先擺進2分並賞給德羅展（DeMar DeRozan）一記「火鍋」，率隊在比賽後段開啟一波12：4的攻勢，加上比爾（Bradley Beal）投進5顆三分球挹注31分下，最終巫師隊就以106：98擊敗例行賽東區戰績第1的暴龍隊，將系列賽扳成2勝2負平手局面。

前兩戰打完皆吞下敗仗的巫師，半場打完還落後暴龍11分，不過他們在易籃後進攻大爆發，在比爾第3節12分帶領下，巫師單節打出40：29的攻勢，成功將戰局追平。

決勝節暴龍在羅瑞（Kyle Lowry）連續進攻的帶領下打出一波8：0攻勢，不過巫師很快展開反攻，兩隊在終場前3分30秒仍打成平手，今天全場只貢獻6分的莫里斯在關鍵時刻跳出，先是擺進兩分後再送給德羅展一記「火鍋」，沃爾（John Wall）在讀秒階段命中2分，加上暴龍採用犯規戰術凍結時間也無法奏效，終場就以8分差擊敗對手，成功擋住對手在自家主場「聽牌」，且收下季後賽主場8連勝。

比爾全場投進5顆三分球，攻下全隊最高的31分，沃爾也有27分、14助攻「雙十」演出，戈塔（Marcin Gortat）和波特（Otto Porter Jr.）也各挹注12分、6籃板。浪費領先兩場勝利的暴龍則以德羅展35分，另外籃板、助攻各6最佳，羅瑞19分、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）11分。

《季後賽東區對戰表》