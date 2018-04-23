NBA／馬刺團隊將士用命 力克勇士避免遭橫掃

2018-04-23 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



艾德里奇(中，12號)殺出，馬刺挽谷一場勝利。 美聯社 分享 facebook 系列賽陷入0勝3負淘汰邊緣的馬刺隊，今天團隊將士用命，靠著艾德里奇（LaMarcus Aldridge）22分、10籃板，加上40歲替補老將吉諾布里（Manu Ginobili）也貢獻16分，最終以103：90擊敗衛冕軍勇士隊，在主場成功擋住對手直落4場晉級，避免季後賽首輪遭到橫掃。

此役馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）因妻子愛琳（Erin Popovich）因病過世而繼續缺席，由助理教練梅西納（Ettore Messina）暫代兵符，不過他們展現強大企圖心，靠著優異的防守、降低失誤次數，加上外線火力適時支援下，有效封阻對手攻擊，半場打完馬刺就取得14分的領先。

易籃後，儘管勇士在決勝節一度將比分追至2分差，但關鍵時刻吉諾布里再度跳出，他兩罰俱中後艾，德里奇接著在外線出手命中，再度將領先拉開，也澆熄了勇士反撲的氣焰。

勇士今天進攻段打得十分不理想，勇士團隊命中率僅3成78，三分球更只有28投7中的2成5的低命中率，半場結束僅杜蘭特（Kevin Durant）一人得分突破雙位數，儘管最終他繳出全場最高的34分，仍無力幫助球隊挽回頹勢，湯普森（Klay Thompson）12分、李文斯頓（Shaun Livingston）10分是另外唯二得分突破雙位數的球員。

反觀陷入系列賽淘汰邊緣困境的馬刺，今天團隊5人得分突破雙位數，加上全場僅出現8次失誤，幾乎整場壓著衛冕軍打，今天替補上陣表現優異的吉諾布里，投進3顆三分球，得到全隊次高的16分，受到全場馬刺球迷的支持，更在比賽最後階段紛紛站起來向他致敬。

賽後他表示，「我覺得我沒有做什麼不同的事情，一旦上場就需要提高專注力，做我所該做的事情。在系列賽0：3落後的情況下，我們需要一場勝利，我們需要站出來戰鬥，而我們做到了，對此我們很開心，我們能有幾個小時的時間感到開心，我們會繼續為第5戰做準備。」