親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

NBA／馬刺團隊將士用命 力克勇士避免遭橫掃

2018-04-23 07:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

艾德里奇(中，12號)殺出，馬刺挽谷一場勝利。 美聯社
艾德里奇(中，12號)殺出，馬刺挽谷一場勝利。 美聯社
分享
系列賽陷入0勝3負淘汰邊緣的馬刺隊，今天團隊將士用命，靠著艾德里奇（LaMarcus Aldridge）22分、10籃板，加上40歲替補老將吉諾布里（Manu Ginobili）也貢獻16分，最終以103：90擊敗衛冕軍勇士隊，在主場成功擋住對手直落4場晉級，避免季後賽首輪遭到橫掃。

此役馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）因妻子愛琳（Erin Popovich）因病過世而繼續缺席，由助理教練梅西納（Ettore Messina）暫代兵符，不過他們展現強大企圖心，靠著優異的防守、降低失誤次數，加上外線火力適時支援下，有效封阻對手攻擊，半場打完馬刺就取得14分的領先。

易籃後，儘管勇士在決勝節一度將比分追至2分差，但關鍵時刻吉諾布里再度跳出，他兩罰俱中後艾，德里奇接著在外線出手命中，再度將領先拉開，也澆熄了勇士反撲的氣焰。

勇士今天進攻段打得十分不理想，勇士團隊命中率僅3成78，三分球更只有28投7中的2成5的低命中率，半場結束僅杜蘭特（Kevin Durant）一人得分突破雙位數，儘管最終他繳出全場最高的34分，仍無力幫助球隊挽回頹勢，湯普森（Klay Thompson）12分、李文斯頓（Shaun Livingston）10分是另外唯二得分突破雙位數的球員。

反觀陷入系列賽淘汰邊緣困境的馬刺，今天團隊5人得分突破雙位數，加上全場僅出現8次失誤，幾乎整場壓著衛冕軍打，今天替補上陣表現優異的吉諾布里，投進3顆三分球，得到全隊次高的16分，受到全場馬刺球迷的支持，更在比賽最後階段紛紛站起來向他致敬。

賽後他表示，「我覺得我沒有做什麼不同的事情，一旦上場就需要提高專注力，做我所該做的事情。在系列賽0：3落後的情況下，我們需要一場勝利，我們需要站出來戰鬥，而我們做到了，對此我們很開心，我們能有幾個小時的時間感到開心，我們會繼續為第5戰做準備。」

勇士馬刺吉諾布里

相關新聞

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

NBA／中止對勇士7連敗 馬刺教練：我們想贏

2018-04-23 08:20

NBA／強壓雷霆衛少 魯比歐大三元穩軍心

2018-04-23 00:19

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-22 14:00

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-22 08:30

NBA／公鹿撞倒綠衫軍 系列賽扳成2比2平手

2018-04-23 06:36

NBA／新秀年季後賽大三元 西蒙斯史上第5人

2018-04-22 18:07

NBA／哈勒戴驚險避免出界 教頭：是腳下Kobe鞋好

2018-04-22 18:05

NBA／選秀制度修改防球隊擺爛 總裁席佛仍憂心

2018-04-22 17:58

NBA／支付球迷惡整收費 巴特勒再加碼球衣球鞋

2018-04-22 16:08

NBA／羅斯替補表現出色 巴特勒：他不會放棄

2018-04-22 16:07

NBA／歐陸籃壇最閃耀新星 唐西奇正式投入選秀

2018-04-22 16:06

NBA／魯比歐大三元助威 爵士主場力壓雷霆

2018-04-22 13:30

NBA／戴維斯、哈勒戴合拿88分 追平季後賽紀錄

2018-04-22 13:29

NBA／歐尼爾上電視秀 搖身一變成「詩人」

2018-04-22 12:28

NBA／戴維斯狂轟47分 創鵜鶘隊史季後賽紀錄

2018-04-22 11:50

NBA／睽違14年勝利 灰狼輕取火箭扳回一城

2018-04-22 10:32

NBA／主帥史奈德的覺醒 爵士要破雷霆三大關鍵

2018-04-22 10:19

NBA／鵜鶘橫掃對手 哈勒戴：期待下一個挑戰

2018-04-22 09:47

NBA／波波維奇缺陣G4 馬刺要力阻被勇士橫掃

2018-04-22 09:14

NBA／鵜鶘雙槍攻88分 打臉專家直落4掃拓荒者

2018-04-22 08:41

NBA／西蒙斯大三元領軍 76人險勝熱火「聽牌」

2018-04-22 07:44

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

NBA／金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-17 17:15

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA／開戰時刻！季後賽首輪五大看點

2018-04-15 09:53

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／鵜鶘雙槍攻88分 打臉專家直落4掃拓荒者

2018-04-22 08:41

NBA／哈勒戴驚險避免出界 教頭：是腳下Kobe鞋好

2018-04-22 18:05

NBA／支付球迷惡整收費 巴特勒再加碼球衣球鞋

2018-04-22 16:08

NBA／羅斯替補表現出色 巴特勒：他不會放棄

2018-04-22 16:07

NBA／睽違14年勝利 灰狼輕取火箭扳回一城

2018-04-22 10:32

NBA／新秀年季後賽大三元 西蒙斯史上第5人

2018-04-22 18:07

NBA／魯比歐大三元助威 爵士主場力壓雷霆

2018-04-22 13:30

NBA／歐陸籃壇最閃耀新星 唐西奇正式投入選秀

2018-04-22 16:06

韓職／王維中登板對LG 終場4:5落敗無關勝負

2018-04-22 16:40

MLB／投球突然腦出血 白襪投手法庫亞情況危急

2018-04-22 09:34

SBL冠軍賽／林書豪驚喜現身 經紀團隊：私人行程

2018-04-21 19:53

NBA／波波維奇缺陣G4 馬刺要力阻被勇士橫掃

2018-04-22 09:14

中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

2018-04-22 18:27

MLB／對手投出無安打比賽 紅襪林子偉2打席掛0

2018-04-22 11:20

中職／單場2觸身引衝突 陳琥：不是故意的

2018-04-22 21:20

NBA／戴維斯狂轟47分 創鵜鶘隊史季後賽紀錄

2018-04-22 11:50

中職／全隊未看到林泓育踩壘 黃甘霖：記取經驗

2018-04-22 16:39

NBA／鵜鶘橫掃對手 哈勒戴：期待下一個挑戰

2018-04-22 09:47

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00

中職／遭觸身瞪著陳琥 林益全：我在看記分板球速啦

2018-04-22 21:30

MLB／達比修好慘 被洛磯打爆還遭自家捕手糾正

2018-04-22 13:03

MLB／讓紅襪難堪無安打 米納亞：心要跳出來了

2018-04-22 13:54

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-22 14:00

MLB／運動家米納亞飆無安打比賽 斷紅襪8連勝

2018-04-22 11:40

MLB／內野安判出局 米納亞無安打紅襪不服

2018-04-22 18:05

中職／林哲瑄挨砸不滿投手態度 陳琥親自致歉

2018-04-22 22:43

NBA／戴維斯、哈勒戴合拿88分 追平季後賽紀錄

2018-04-22 13:29

韓職／王維中優質先發無關勝敗 NC恐龍4連敗

2018-04-22 17:05

中職／金控大戰3場3度清板凳 葉總：職棒需要火花

2018-04-22 21:48

MLB／被移出先發輪值 「黑暗騎士」哈維暴怒

2018-04-22 17:59

SBL冠軍賽／林書緯飆22分 富邦扳平戰局

2018-04-22 21:18

MLB／洋基大勝藍鳥 賈吉寫最速62轟

2018-04-22 10:29

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

MLB／波賈茲28日歸隊 林子偉是否續留待觀察

2018-04-22 18:29

中職／林泓育急著激勵林立 完全忘記該踩二壘

2018-04-22 17:03

SBL冠軍賽／林書豪再進場 林書緯開砲助隊領先

2018-04-22 20:11

蒙地卡羅名人賽／納達爾創11度封王紀錄

2018-04-23 00:06

中職／羅力7局10K比下陳琥 悍將1：0勝兄弟

2018-04-22 20:48

MLB／陳偉殷復健賽好投 5局無失分送7K

2018-04-23 06:36

籃球／HBL、UBA人氣夯 運動品牌搶商機

2018-04-22 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top