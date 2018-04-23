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神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00特約記者李亦伸

「謎」一樣的球隊，就是明尼蘇達灰狼！在沒有退路情況下，灰狼G3主場121：105力克火箭，7戰4勝系列賽打成1：2落後，沒有陷入0：3絕境，保留一線晉級機會。

灰狼季後賽首輪第三戰回到主場，從下半場起就狂壓著火箭痛打，總算找回信心與士氣！ ...
灰狼季後賽首輪第三戰回到主場，從下半場起就狂壓著火箭痛打，總算找回信心與士氣！ 美聯社
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G1灰狼101：104輸球，勝負只差兩個play，表現OK。G2灰狼完全走鐘，被火箭102：82狠狠踹下地獄。兩場客場輸球，灰狼打出許多整季最離奇狀況。

1、全隊進攻出手最多的三人是維金斯、克勞佛和羅斯，其中有兩個是替補後衛，灰狼兩大核心中鋒唐斯出手18次，後衛巴特勒出手17次。

灰狼替補後衛羅斯在季後賽跳出來得分，幫助球隊穩定陣腳，證明他豐富的季後賽經驗還是...
灰狼替補後衛羅斯在季後賽跳出來得分，幫助球隊穩定陣腳，證明他豐富的季後賽經驗還是相當有價值。 美聯社
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2、例行賽場均21.3分12.3籃板唐斯，季後賽前兩戰完全迷失，兩戰場均6.5分、11籃板。唐斯另一個數據是兩戰一共6罰2中，幾乎消失在場上。

3、灰狼進攻無序，場上沒有領袖，節奏七零八落，防守一直在漏人，沒有做好季後賽準備。灰狼教練鍚柏杜執教、用人、應變能力也看破手腳。

G3灰狼終於打出應該要有的團隊和天賦。唐斯18分16籃板，終於在禁區打出他的價值和主宰力，控球後衛提格成為灰狼節奏主控者，巴特勒打得像個球隊領袖，羅斯、維金斯則是稱職的第3、第4進攻點。

灰狼中鋒唐斯(左)的季後賽初體驗打得荒腔走板，不過在回到主場的第三戰已經有恢復的...
灰狼中鋒唐斯(左)的季後賽初體驗打得荒腔走板，不過在回到主場的第三戰已經有恢復的跡象。 美聯茉
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以例行賽的表現來看，灰狼接下來還不一定能打出G3這種穩定表現和攻防合理節奏，但灰狼有足夠天賦、球星、運動能力和人手，他們只要打出自己水準之作，火箭還會再輸球，火箭想要闖過灰狼這一關至少要花六場。

火箭教練丹東尼坦言，「火箭必須打出像灰狼一樣的企圖心和強度對抗防守，否則火箭再以G3這種面對比賽和對手的攻防態度，未來還會輸球」。

面對「謎」一樣的灰狼，不只火箭必須要戰戰兢兢，不能鬆懈輕敵，也抓不準對手出招，灰狼自己整季也一直搞不清楚自己究竟上限在那裡。

灰狼天賦滿滿，一旦突破上限，火箭總教練丹東尼就要傷腦筋了。 美聯社
灰狼天賦滿滿，一旦突破上限，火箭總教練丹東尼就要傷腦筋了。 美聯社
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灰狼2017年夏天組成提格+巴特勒+維金斯+唐斯四星連線，板凳還有防守中鋒傑恩、外線跳投前鋒畢耶利察、最佳第六人克勞佛，以及稱職大前鋒吉布森襄助，灰狼補了季後賽經驗、領袖(巴特爾+克勞佛)、板凳深度，全世界都期待幼狼大有可為。

但例行賽灰狼表現跌跌撞撞，狀況起起伏伏，整個例行賽完全沒有打出季前「四星連線」的天賦和團隊戰力。

灰狼在例行賽最後一戰112：106險勝金塊，幸運搶下最後一張西區季後賽門票，以第八種子晉級，首輪就要打西區戰績第一，例行賽拿下65勝的火箭。沒有任何一個專家看好灰狼能締造「老八傳奇」，系列賽最多五戰，火箭就可能淘汰灰狼。

灰狼倒底有多強？哈登：「這麼厲害！」(設計對白)。 美聯社
灰狼倒底有多強？哈登：「這麼厲害！」(設計對白)。 美聯社
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G3灰狼打出他們真正該有的強度和天賦，火箭也真正看見灰狼天賦不該是第八種子，只要灰狼瘋一起，唐斯和巴特勒兩人核心打出軸心作用，火箭優勢並沒有很明顯。

「謎」一樣的灰狼，或許不能淘汰例行賽65勝火箭，但既然是「謎」那就別有期待，灰狼會把對火箭系列賽打成什麼樣子，這組對決變得更加精采。

火箭灰狼唐斯巴特勒

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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