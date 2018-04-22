NBA／鵜鶘橫掃對手 哈勒戴：期待下一個挑戰

2018-04-22 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



鵜鶘哈勒戴全場攻下41分助球隊獲勝，球迷與他擊掌。 美聯社 分享 facebook 鵜鶘隊今天在主場以131：123擊敗拓荒者，在季後賽首輪以4勝0負橫掃對手，成為首支晉級次輪的隊伍，也用實際行動「打臉」許多賽前預測拓荒者會晉級次輪的專家，成功上演「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，以西區第6種子之姿成功扳倒第3種子。

打完前3戰率先「聽牌」的鵜鶘，今天繼續在主場迎戰拓荒者，靠著「雙槍」戴維斯（Anthony Davis）和哈勒戴（Jrue Holiday）聯手攻下88分，率隊擊敗拓荒者，晉級次輪。

「我覺得對於整支球隊而言，這是場難以置信的戰鬥。我們來到了這裡，橫掃了這支瘋狂的球隊，賽前沒有人看好我們，每個人都不看好我們。」今天攻下41分、8助攻的哈勒戴賽後表示。

41 for Jrue!



Holiday knocks down the pull-up J to extend the @PelicansNBA lead to 6!



40.4 left on @NBAonTNT pic.twitter.com/2ef29Js2Hz — NBA (@NBA) April 21, 2018

季後賽開打前，各家媒體的預測全面看衰鵜鶘，今日美國的4名專家、ESPN的22位作家和CBS的6名作家，全數預測拓荒者淘汰鵜鶘，結果鵜鶘成為2003年首輪從5戰3勝改制為7戰4勝後，首支以低於第6種子身分橫掃對手晉級的球隊。

鵜鶘也成為今年首支晉級次輪的球隊，而這股氣勢也帶給鵜鶘球員更大的激勵，哈勒戴認為，「對於我們下一輪的系列賽，這帶給我們很多的激勵，會帶給我們更多的自信。我們也會盡全力去拚戰，努力執行比賽計畫，現在我們期待著下一個挑戰到來。」

鵜鶘下一輪的對手假想敵為現在以3勝0負取得「聽牌」的衛冕軍勇士隊，被問及球隊是否已經在準備應對勇士，哈勒戴不諱言的說：「這是肯定的，但是目前我們會休息一天，補充一些食物，我們每個人都會專注在他們身上。

除了哈勒戴外，戴維斯今天狂轟47分、11籃板，創下個人在季後賽的得分新高，而他也同時打破了鵜鶘隊史季後賽個人單場得分紀錄，改寫衛斯特（David West）的38分。

《季後賽西區對戰表》