NBA／鵜鶘橫掃對手 哈勒戴：期待下一個挑戰

鵜鶘哈勒戴全場攻下41分助球隊獲勝,球迷與他擊掌。 美聯社 分享 facebook 鵜鶘隊今天在主場以131:123擊敗拓荒者,在季後賽首輪以4勝0負橫掃對手,成為首支晉級次輪的隊伍,也用實際行動「打臉」許多賽前預測拓荒者會晉級次輪的專家,成功上演「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼,以西區第6種子之姿成功扳倒第3種子。

打完前3戰率先「聽牌」的鵜鶘,今天繼續在主場迎戰拓荒者,靠著「雙槍」戴維斯(Anthony Davis)和哈勒戴(Jrue Holiday)聯手攻下88分,率隊擊敗拓荒者,晉級次輪。

「我覺得對於整支球隊而言,這是場難以置信的戰鬥。我們來到了這裡,橫掃了這支瘋狂的球隊,賽前沒有人看好我們,每個人都不看好我們。」今天攻下41分、8助攻的哈勒戴賽後表示。

