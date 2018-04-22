NBA／波波維奇缺陣G4 馬刺要力阻被勇士橫掃

2018-04-22 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



馬刺教頭波波維奇。 美聯社 分享 facebook 在季後賽首輪第3戰前夕痛失愛妻的馬刺隊主帥波波維奇（Gregg Popovich），將繼續在第4戰缺陣。今天馬刺官方宣布，在第3戰暫代兵符的助理教練梅西納（Ettore Messina）將繼續在第4戰領軍，目前馬刺以0勝3負的戰績瀕臨淘汰邊緣，梅西納表示，會在主場全力阻擋衛冕軍勇士隊拿下勝利。

打完前2戰以0勝2負落後勇士的馬刺，在19日又傳來令人哀傷的消息，波波維奇結髮40年的妻子艾琳（Erin Popovich）因病逝世，也讓他缺席第3戰的比賽，由助理教練梅西納暫代兵符，僅管馬刺全隊一心想替老教頭搶下勝利，但最終仍以97：110吞敗。

明天台灣時間凌晨3點30分兩隊將進行系列賽第4戰交手，馬刺勢必全力阻止勇士在自家主場遭到橫掃，而NBA史上共出現過127次0勝3負落後的情況，但至今仍沒有一支球隊可以上演大逆轉，對此梅西納表示，「現在的重點不是該想著如何逆轉，而是先贏下下一場的比賽。」

馬刺老將吉諾布里（Manu Ginobili）也認為，現在的重點是在於贏下下一場比賽，而不是想著贏下系列賽，「當你想著你要贏下4場比賽時，這很艱難，你必須要想著贏下下一場比賽，然後才可以考慮以後的事情，現在我們專注於贏下下一場比賽。」

《季後賽西區對戰表》