親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

侯友宜：馬英九樂與我並肩作戰

NBA／西蒙斯大三元領軍 76人險勝熱火「聽牌」

2018-04-22 07:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

西蒙斯(中右)上籃。 美聯社
西蒙斯(中右)上籃。 美聯社
分享
「只要能幫助球隊贏球，我就很開心，其他的東西都會隨之而來，我會做好正確的事情。」76人新人西蒙斯（Ben Simmons）此役繳出17分、13籃板、10助攻的「大三元」成績，成為了繼「魔術」強森（Magic Johnson）後，首位在季後賽拿下「大三元」的菜鳥，而球隊也在他的好表現下，彌補了團隊27次的失誤，終場就以106：102驚險擊敗熱火隊，在系列賽取得3勝1負的「聽牌」優勢。

「我認為這只不過代表著我在做自己的工作。」對於再度創下新人年紀錄，西蒙斯賽後平靜的回應著，「我一整個球季以來的平均數據顯示著，這對球隊還是對我個人而言都不是什麼新鮮事，只要能贏球，我就很開心，其他的東西都會隨之而來。」

76人此役發生高達27次失誤，不過他們靠著全隊抓下57個籃板和對手決勝節自亂陣腳，驚險收下勝利。「我覺得這場比賽最突出的地方，就是我們全隊在末節徹底扭轉的局勢，我們遵循了更多的比賽計畫，在季後賽出現27次失誤還能贏球，這簡直不可思議。」76人主帥布朗（Brett Brown）說。

反觀熱火3節打完都還保有領先優勢，卻在決勝節自亂陣腳，讓76人單節打出27：19的攻勢，僅管韋德（Dwyane Wade）在比賽最後關鍵時刻跳出，但仍無法克服熱火隊落後的頹勢，在系列賽第4戰以4分差落敗，也讓熱火陷入淘汰邊緣。

除了西蒙斯先發表現亮眼外，瑞迪克（JJ Redick）拿下全隊最高的24分，傷癒復出的安比德（Joel Embiid）也繳出14分、12籃板「雙十」成績，薩里奇（Dario Saric）11分、8籃板，另外還有3人得到10分。

熱火則以老將韋德替補上陣猛攻25分最佳，德拉基奇（Goran Dragic）20分，理查森（Josh Richardson）10分、5籃板、7助攻、7抄截，其中抄截部分打破韋德和詹姆斯（LeBron James）共同保持的6抄截的季後賽抄截紀錄。

熱火76人韋德

相關新聞

NBA／米道頓全場最高分 公鹿總算開胡了

2018-04-21 23:54

NBA／詹姆斯送全隊西裝 等無支援輸球不怪隊友

2018-04-21 13:01

NBA／柯瑞膝傷漸好轉 一周後再複檢

2018-04-21 07:56

NBA／公鹿三分雨輕取綠衫軍 東區無球隊能橫掃

2018-04-21 12:26

NBA／花光17分優勢 詹皇：仍會保持相同心態

2018-04-21 11:22

NBA／2度打出火氣 巫師雙槍不讓暴龍聽牌

2018-04-21 11:10

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-22 08:30

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-20 12:06

NBA／戴維斯、哈勒戴合攻88分 鵜鶘退拓荒者晉級

2018-04-22 08:41

NBA／故意踩安比德面具 熱火溫史洛收罰單

2018-04-21 10:42

NBA／波格丹諾維奇狂飆三分 溜馬大逆轉騎士

2018-04-21 09:59

NBA／改制杜絕球隊擺爛 總裁席佛仍憂心

2018-04-21 08:53

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

NBA／金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-17 17:15

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA／開戰時刻！季後賽首輪五大看點

2018-04-15 09:53

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／波格丹諾維奇狂飆三分 溜馬大逆轉騎士

2018-04-21 09:59

SBL／林書豪秘密抵台 現身高雄為林書緯加油

2018-04-21 19:11

NBA／故意踩安比德面具 熱火溫史洛收罰單

2018-04-21 10:42

NBA／詹姆斯送全隊西裝 等無支援輸球不怪隊友

2018-04-21 13:01

NBA／柯瑞膝傷漸好轉 一周後再複檢

2018-04-21 07:56

MLB／大谷再繳雙安 天使慘輸巨人4連敗

2018-04-21 13:17

中職／美式球風疑問大 中信輸到脫褲還人氣崩盤

2018-04-21 14:18

NBA／花光17分優勢 詹皇：仍會保持相同心態

2018-04-21 11:22

NBA／公鹿三分雨輕取綠衫軍 東區無球隊能橫掃

2018-04-21 12:26

NBA／2度打出火氣 巫師雙槍不讓暴龍聽牌

2018-04-21 11:10

中職／黃甘霖挺葉總 批兄弟砸人「手法很粗」

2018-04-21 16:59

中職／被網友罵翻 蔣智賢：我只是要保護葉總

2018-04-21 16:19

中職／引發衝突事件 史耐德向球迷致歉

2018-04-21 16:25

中職／金控大戰近身球衝突 聯盟對倪福德開罰

2018-04-21 12:32

NBA／改制杜絕球隊擺爛 總裁席佛仍憂心

2018-04-21 08:53

中職／球迷胃口變了 桃猿票房已比下中信

2018-04-21 14:18

中職／兄弟中止5連敗 蔡齊哲拿首勝

2018-04-21 20:53

中職／新莊球迷破萬 兄弟黃潮再現

2018-04-21 21:49

MLB／塞揚強碰 薛則比下克蕭助國民奪勝

2018-04-21 13:34

MLB／5月前夯5滿貫 紅襪8連勝獨走全聯盟

2018-04-21 14:17

MLB／洋基葛雷遭藍鳥打爆 史丹頓開轟做白工

2018-04-21 15:14

SBL冠軍賽／林書豪驚喜現身 經紀團隊：私人行程

2018-04-21 19:53

中職／史上嚴重衝突事件 林岳平都當過主角

2018-04-21 17:09

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-22 08:30

中職觀察眼／內角球是生存技能 也是必要之惡

2018-04-21 18:37

MLB／老將納波里傷ACL賽季報銷 球員生涯恐告終

2018-04-21 09:06

MLB／道奇簡森速球失靈陷低潮 教頭仍力挺

2018-04-21 15:45

MiLB／李振昌挨3分彈砸鍋 隊友相挺奪勝投

2018-04-21 11:12

MLB／回瑞佐縮短賽季 聯盟主席：那球員該減薪

2018-04-21 10:31

全中運跆拳道／陳詩欣重生 目標帶出奧運金牌

2018-04-21 17:42

SBL／曾代表富邦、璞園爭冠 賽勒：各為其主

2018-04-21 18:37

NBA／西蒙斯大三元領軍 76人險勝熱火「聽牌」

2018-04-22 07:44

全中運／首度致詞 教育部長吳茂昆卡卡

2018-04-21 19:30

MLB／追「世界的大谷」 日本觀光客湧向天使

2018-04-21 15:51

羽球／台將戴資穎軍 5月泰國湯優盃爭獎牌

2018-04-21 15:17

中職／再戰猿隊調整策略 王玉譜繳首場優質先發

2018-04-21 20:36

中職／葉君璋認為 近身球和危險球不同

2018-04-21 16:41

中職／以為8連勝又要斷在統一 洪總：難道是宿命？

2018-04-21 23:00

中職／台灣女婿莫瑞紀歐 走鋼索開球驚艷全場

2018-04-21 18:21

全中運／跆拳道踢出基隆市第一金 誓言至少5金

2018-04-21 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top