NBA／西蒙斯大三元領軍 76人險勝熱火「聽牌」

2018-04-22 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



西蒙斯(中右)上籃。 美聯社 分享 facebook 「只要能幫助球隊贏球，我就很開心，其他的東西都會隨之而來，我會做好正確的事情。」76人新人西蒙斯（Ben Simmons）此役繳出17分、13籃板、10助攻的「大三元」成績，成為了繼「魔術」強森（Magic Johnson）後，首位在季後賽拿下「大三元」的菜鳥，而球隊也在他的好表現下，彌補了團隊27次的失誤，終場就以106：102驚險擊敗熱火隊，在系列賽取得3勝1負的「聽牌」優勢。

「我認為這只不過代表著我在做自己的工作。」對於再度創下新人年紀錄，西蒙斯賽後平靜的回應著，「我一整個球季以來的平均數據顯示著，這對球隊還是對我個人而言都不是什麼新鮮事，只要能贏球，我就很開心，其他的東西都會隨之而來。」

76人此役發生高達27次失誤，不過他們靠著全隊抓下57個籃板和對手決勝節自亂陣腳，驚險收下勝利。「我覺得這場比賽最突出的地方，就是我們全隊在末節徹底扭轉的局勢，我們遵循了更多的比賽計畫，在季後賽出現27次失誤還能贏球，這簡直不可思議。」76人主帥布朗（Brett Brown）說。

反觀熱火3節打完都還保有領先優勢，卻在決勝節自亂陣腳，讓76人單節打出27：19的攻勢，僅管韋德（Dwyane Wade）在比賽最後關鍵時刻跳出，但仍無法克服熱火隊落後的頹勢，在系列賽第4戰以4分差落敗，也讓熱火陷入淘汰邊緣。

除了西蒙斯先發表現亮眼外，瑞迪克（JJ Redick）拿下全隊最高的24分，傷癒復出的安比德（Joel Embiid）也繳出14分、12籃板「雙十」成績，薩里奇（Dario Saric）11分、8籃板，另外還有3人得到10分。

熱火則以老將韋德替補上陣猛攻25分最佳，德拉基奇（Goran Dragic）20分，理查森（Josh Richardson）10分、5籃板、7助攻、7抄截，其中抄截部分打破韋德和詹姆斯（LeBron James）共同保持的6抄截的季後賽抄截紀錄。