NBA／克服半場17分落後 溜馬主場2分險勝騎士

2018-04-21 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



溜馬克服半場17分落後逆轉騎士，系列賽取得2:1領先。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

季後賽首輪前兩戰打完，騎士隊與溜馬隊戰成1：1平手，兩軍今天進行第三場交手，溜馬克服半場17分落後，在下半場展開反攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）三分球9投7中、個人獨拿30分，其中在第4節狂砍15分，帶領球隊以92：90逆轉騎士，也在7戰4勝制的系列賽取得2：1領先。

第2戰騎士在詹姆斯（LeBron James）攻下46分帶領下，以3分差驚險將戰局扳平，賽後騎士主帥泰隆魯（Tyronn Lue)表示，希望有更多球員能夠跳出來。今天騎士軍團穿著詹姆斯替隊友訂製的高級西裝前往印地安納，一開賽就打出團隊戰力，靠著多點開花的攻勢下首節結束取得11分領先，次節騎士也幾乎都保持著雙位數的領先，半場打完以57：40領先溜馬。

波格丹諾維奇是溜馬能逆轉的頭號功臣，在第4節狂砍15分，全場則有30分貢獻。 美聯社 分享 facebook

不過易籃後騎士進攻出現狀況，加上溜馬加強防守侵略性，讓騎士單節得分下滑，溜馬單節打出23：12的攻勢，也將分差縮小至6分差；決勝節溜馬打出一波12：6攻勢，終於在比賽後段追成75平，狹著這股氣勢，手感發燙的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）關鍵時刻連續砍進2顆三分球，個人連得7分，幫助球隊反倒取得領先。

詹姆斯隨後回敬2顆三分球、個人連得7分幫助球隊追平，不過波格丹諾維奇再度在外線建功，單節轟進4顆三分球、個人獨拿15分，儘管勒夫在終場前7.6秒投進三分球，幫助騎士又將比賽追至1分差，不過就在史密斯（J.R. Smith）最後一擊倉促出手不進後，騎士以2分差落敗。

上半場就得到57分的騎士，下半場只得到33分，反觀溜馬在易籃後找回進攻節奏，克服半場結束17分落後，成功上掩逆轉。

騎士只有3人得分突破雙位數，詹姆斯28分、12籃板、8助攻最佳，上半場就攻下16分的勒夫（Kevin Love），易籃後卻找不到準心，終場前7.6秒的三分球是他在下半場的唯一進球，最終收下全隊次佳的19分，希爾（George Hill）13分，其餘球員皆沒有太出色的表現。