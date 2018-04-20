菜鳥米契爾不畏三巨頭 爵士扳倒雷霆並非不可能

季後賽首輪各對戰都打完了前兩場，西區方面原形畢露的灰狼碰上龍頭火箭，絲毫沒轍。而勇士雖然少了柯瑞(Stephen Curry)，憑藉杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)的火力展演，還籠罩在雷納德疑雲的馬刺很難抵擋。

鵜鶘、拓荒者這組則是令人意外，握有主場優勢的拓荒者，且里拉德(Damian Lillard)、麥凱倫(C.J. McCollum)都在的情況下連兩場敗掉優勢，回到紐奧良已退無可退。

至於雷霆、爵士這組五五波的競爭。論星度、經驗，爵士比不上雷霆，但爵士往往總是在被低估的情況，在沒有明星光環加持中打出一波波精彩的攻防，令人激賞的團隊籃球也就這樣應運而生。

季後賽首輪各隊前2場結束，爵士和雷霆之戰打得特別精彩，成為西區唯一各取得1勝的對戰組合。 美聯社 分享 facebook

例行賽爵士和雷霆同為48勝34敗，爵士僅以些微落差屈居西區第五丟掉主場優勢，目前打完前兩戰爵士抓下一場，接下來將回到猶他城主場，此檔戰局風向有機會就此反轉。

三巨頭一熄火 雷霆就很難玩下去

雷霆第一場靠著喬治(Paul George)瘋狂的8記三分彈送上36分，搭配衛斯特布魯克(Russell Westbrook)29分13籃板8助攻拿下第一戰。雷霆其他球員沒有進攻慾望與機會的問題在三巨頭有人挺身而出的時候，這問題不會浮現，角色球員就是做好苦工，攻防轉換跑動、接球，但是要有奇兵跳出來分擔進能量，坦白說雷霆現在的佈陣滿困難的。

雷霆的阿比尼斯(Alex Abrines)應該要能成為射手角色，只可惜他的穩定性不夠，唐納文(Billy Donovan)設計給三巨頭以外球員的戰術變化也太少，不可能總期待跑快攻與防守的布魯爾(Corey Brewer)、葛蘭特(Jerami Grant)能有令人驚豔的得分挹注，加上亞當斯(Steven Adams)主要也是防守優先。 缺乏板凳得分火力與禁區得分的雷霆，第二場的最後一節就嚐盡苦頭。

只靠衛斯特布魯克(右二)的大三元功力還不足以幫雷霆贏球，喬治或安東尼稍有失常就很能有其他球員能挺身彌補。 美聯社 分享 facebook

雷霆三巨頭合計第四節14投0中肯定讓主場球迷失望，全場三人共出手58次，佔了全隊的64.4%，平均命中率卻只有33.3%，三人大量的出手時機與次數換不回合理報酬，球隊要贏球很困難，需要運氣。

此外三人合計僅站上12次罰球線，佔了全隊的67%，雷霆全隊靠近籃框攻擊的企圖心不夠、保護籃板的慾望不足，種下敗因。第一場雷霆在投籃命中率，罰球次數與得分，籃板鞏固，都壓過了爵士，第二場卻在決勝時刻對爵士的改變拿不出因應對策，教練團的臨場調度需要承擔相當的責任。

「爵」地大反攻 回到主場更精采可期

爵士這支球隊最有趣的地方在於打不死的韌性，即便第一場碰上喬治跟衛斯特布魯克的爆發，但爵士並沒有在二、三節的亂流中崩盤。再來，像是第二戰爵士在第三節能不被雷霆的19比0高潮打垮，反倒在米契爾(Donovan Mitchell)殺紅眼的衝刺下回敬一波14對3的攻勢就是活生生的例子。

史奈德(Quin Snyder)教練知道他球員的能耐，相信他的子弟兵，信賴主控魯比歐的指揮，快速地做出球賽應變方針，讓球員保持對勝利的渴望，不論是戰術靈活度，對球員的信心建設，我都認為比唐納文出色不少。

爵士中鋒戈貝爾(右)在禁區的攻守威力是要比雷霆的亞當斯(左)更為強悍，而且戈貝爾還有費佛斯助拳，回主場後更讓人期待。 美聯社 分享 facebook

第二戰爵士在防守端加壓，把節奏穩住，讓整場比賽的速度緩和許多，雖然自身團隊命中率也不佳，41.7%對上雷霆的40%，但是要打這種近身焦土戰正是爵士所擅長的。主要雙方的差距落在爵士全場狂拉了56個籃板，進攻、防守籃板各多了5個，前仆後繼朝籃框攻擊，站上罰球線33次，比雷霆要多了15次之多，雖然爵士也噴掉了10記罰球，但這樣的侵略性、企圖心是想征服季後賽必須具備的心態。

爵士例行賽主場勝率高達68.3%，淨勝分7.7分，若戈貝爾(Rudy Gobert)、費佛斯(Derrick Favors)接下來回到主場若能持續繳出合計30分30籃板，掌握制空權，雷霆要攻破猶他城勢必難上加難。

米契爾季後賽一樣神勇 爵士換到他真押對寶

米契爾生涯頭一次打季後賽，還是在客場出賽，完全沒有新秀的生澀，前兩戰合計55分貢獻，在這項後衛紀錄已超越籃球大帝喬丹。

有著魯比歐(Ricky Rubio)在後場搭配，米契爾就是放膽衝、放膽跑，第二戰全場斬獲28分6籃板。而他的奔放也會和魯比歐相輔相成，魯比歐第二場就挹注五顆關鍵的三分彈，攻下22分9助攻7籃板。

從去年12月份開始，米契爾(前)每月的平均得分都在21分以上，如此優異的表現一直延續到季後賽還是同樣火熱。 美聯社 分享 facebook

戈貝爾告訴小老弟即使他不斷三分球失手(全場7投0中)也要不停攻向籃框，球隊需要他的激情。「保持侵略性，積極，信心」，是米契爾最簡單、直接的心態。

「戈貝爾讓我知道，就算我投不進，我也要不斷給對手施壓，朝籃底進攻，掌握籃板，渴望站上罰球線」。「既然上半場沒半次罰球機會，那我就下半場就企圖攻城掠地」。米契爾在下半場9罰8中，克服第一場腳趾不舒服的隱憂，全力燃燒。他的侵略、積極球風正好和爵士的慢條斯理形成強烈對比，且把這鮮明特色發揮得淋漓盡致。

爵士追逐勝利的韌性、渴望，讓觀眾對球賽發展始終保持信仰與想像，這也是這支沒有超級球星的老牌球隊能這麼迷人的原因。接下來戰線回到出了名難打，吵雜的猶他主場，雷霆至少得奪回一勝，否則這系列就可能將被低順位種子倒打，這個組合的未來發展將是西區首輪最有看頭的戲碼。

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