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高溫上看32度！ 吳德榮：一直熱到下周一

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00特約記者李亦伸

西區季後賽第一輪馬刺勇士7戰4勝系列賽，馬刺0：2落後勇士，G3、G4馬刺擁有主場優勢，馬刺想要延長戰線，至少要在主場贏下一場。

G1和G2兩戰馬刺一共輸了36分，從比賽過程可以明顯看得出來，馬刺可以打的牌都出手了，可以調整的全都做出調整。小前鋒蓋伊G2調先發，目的就是增加馬刺天賦和進攻火力，但效果只堅持三節，第四節馬刺還是被勇士不斷命中關鍵球，比賽早早失控。

看勇士後衛庫克(左)的笑容，大概就可以知道馬刺輸得有多慘了！ 美聯社
看勇士後衛庫克(左)的笑容，大概就可以知道馬刺輸得有多慘了！ 美聯社
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馬刺就是輸在主力太老，天賦太少，除了唯一球星艾德里奇，全隊沒有另一個球星支撐，即使G2後衛米爾斯異軍突起砍進21分，馬刺仍舊被勇士狠狠修理。

G3馬刺必須打出G2上半場的防守強度，同時堅持打好四節防守，並且要祈禱勇士關鍵球不要那麼準，馬刺才有贏球可能。即使回到主場，馬刺情勢和形勢依舊不利，現在勝負關鍵並不是掌握在馬刺手裡。 馬刺除了必須要打好防守，能不能贏球的關鍵還是：勇士投籃必須平凡一點，如果勇士還是能打出G1、G2超過5成3的投籃水平，4成7的三分球命中率，馬刺還是難救。

馬刺遭遇的情況非常特殊，明星前鋒雷納德傷停，整季只打了9場例行賽，雙方G1G2展現出來的戰力和天賦、近況看來，勇士淘汰馬刺只是時間上問題。大多數人仍會關心雷納德會不會從天而降意外復出，拯救馬刺，馬刺鐵粉也在祈求奇蹟，艾德里奇+米爾斯+吉諾布里聯手爆發，扭轉系列賽情勢，改變馬刺命運。

馬刺中鋒艾德里奇(右)全力施展十八般武藝，在禁區神勇無比，但還是敵不過勇士眾球星...
馬刺中鋒艾德里奇(右)全力施展十八般武藝，在禁區神勇無比，但還是敵不過勇士眾球星的圍剿。 美聯社
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是的，絕大多數人幾乎都已忘記36歲「法國跑車」帕克

帕克G1替補上場打了13分鐘，8投1中得2分，G2替補上場打了6分鐘，3投1中得2分。系列賽前兩場帕克一共只上場19分鐘，11投2中，攻下4分，沒有任何一次罰球。

帕克例行賽打了55場，其中上半季有21場先發，場均7.7分、3.5助攻，投籃命中率4成6，三分球命中率2成7。下半季帕克早早被波波教練調整為替補，逐漸失去他的主控位置和重要性。

馬刺前名星控衛帕克已失去總教練波波維奇對他的信任，在季後賽只剩下零星上場時間。 ...
馬刺前名星控衛帕克已失去總教練波波維奇對他的信任，在季後賽只剩下零星上場時間。 歐新社
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季後賽對勇士兩戰，帕克幾乎不在波波教練的九人輪換陣容，帕克季後賽上場時間全隊排名第11，他的上場時間和角色、重要性，甚至不及前鋒安德森、射手富比士。當媒體不斷讚揚41歲吉諾布里經常有神來一筆的驚人傑作，也對前鋒艾德里奇的適時爆發、火燙手感感到安慰時，媒體和球迷完全忘記曾經是萬人迷、主導馬刺比賽節奏的法國跑車。

馬刺教練波波維奇幾乎沒有把帕克當做是馬刺戰力調整重點，甚至擺不進主力輪換，直接宣判「法國跑車」生涯正在走向終點。不想說再見，但殘酷現實就在眼前，37歲加索和41歲吉諾布里仍是馬刺核心主力，帕克已經不再是那個令人充滿無限期許的法國跑車。

帕克早已失去跑車等級的球技與速度，本季多項成績都已是生涯新低，或許宣佈退休的時間...
帕克早已失去跑車等級的球技與速度，本季多項成績都已是生涯新低，或許宣佈退休的時間應該已不遠了。 美聯社
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如果跑車還能在對勇士系列賽重新啟動，應該要更多把握，真正可以欣賞帕克球風和風馳電掣日子不會太多。

馬刺勇士帕克

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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