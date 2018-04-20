NBA／公認雷霆頭號粉絲 日本最狂媽媽受邀觀戰

2018-04-20 10:45 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



日本東京一位43歲家庭主婦山野七惠堪稱是全世界最死忠的雷霆球迷之一。 美聯社 分享 facebook

3月份《華爾街日報》一篇報導提到，日本東京一位43歲家庭主婦山野七惠堪稱是全世界最死忠的雷霆球迷之一，她是2012年從迷上雷霆，最喜歡的球星是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

山野七惠解釋，自己其實先前根本對NBA完全不了解，是因緣際會下看到2012年雷霆對馬刺系列戰，觀賞比賽時發現衛斯特布魯克格外吸引她目光。

山野七惠說：「我感覺衛斯特布魯克這個人真是奇怪極了，似乎任何人都沒辦法把他放到一個框架裡，只有他自己能定義自己。」

自此之後，山野七惠生活除了早上送小孩上課外，就是按時收看雷霆比賽，她甚至發揮自己插畫天賦，開設Twitter和Instagram帳號，分享自己為雷霆每場比賽創作的作品，如果雷霆贏球就是彩色，若輸球就是黑白。

山野七惠的作品很快受到雷霆球員關注，其中中鋒亞當斯（Steven Adams）更是對其喜愛有加，特別把這些插畫分享給所有隊友。

截自instagram 分享 facebook

山野七惠透露自己先前連護照都沒有，但隨著她最死忠的雷霆球迷稱號傳開，NBA和雷霆官方決定攜手合作，讓她可以搭機來到奧克拉荷馬城現場觀賽。

今日（19號）賽事終於讓山野七惠一圓夢想，她說：「這就好像我一頭栽進一本童話故事書裡頭，雖然我已經是43歲的年紀了。」

山野七惠個人IG