球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

NBA季後賽第一輪賽事即將進入第二階段，八支高種子球隊將開赴客場打第三戰。對於陷入落後局面的高種子球隊來說，他們在客場的作戰表現以及對手的主場戰績，將攸關他們是否會就此出局還是能延長戰線。若從例行賽數據來比較這些對戰組合及戰況發展，前四種子中以拓荒者、騎士及七六人的戰況最為不利。

一般來說，能打入季後賽的球隊都能在例行賽穩住主場的基本盤，然後透過追高其客場的勝率來成為聯盟強隊。換句話說，擅長喧賓奪主的球隊，通常很少會出現在主場軟手的情況，也因此他們能夠在競爭之中脫穎而出。

從例行賽戰績來看也是如此，東西區前四種子的主場勝率無一低於6成5，但若是講到客場戰績就有不小的變化。騎士、拓荒者及雷霆的客場勝率都只是勉強過半，他們的客場表現可能會影響系列賽的戰況走向。

西區排名第六的鵜鶘其實原本在季後賽淘汰邊緣，但想不到在季後賽首輪對第三的拓荒者竟連續踢館兩場！ 美聯社 分享 facebook

高種子球隊中，目前最不妙的就是第三種子的拓荒者。他們不只是以0比2落後，而且其客場戰力也不突出，再加上對手鵜鶘在主客場的表現沒有明顯落差，這都讓拓荒者接下來的賽程格外險峻。當然，被客隊在主場連奪兩勝之後還能逆轉的例子不是沒有，最近的一次就是去年東區第一種子的塞爾蒂克，雖然在首輪季後賽的頭兩場連吞主場敗，但後來連贏四場，沒讓公牛上演老八驚奇。

只是塞爾蒂克當時得以翻盤的主要原因，是那年季末大爆發的公牛主控朗多（Rajon Rondo）打完前兩場就傷退，這才讓塞爾蒂克逮到機會反撲。眼下鵜鶘沒有重大的傷兵問題，加上朗多來到鵜鶘陣中之後，再度展現其季後賽經驗及價值，確實讓拓荒者沒有太多的可趁之機。如果拓荒者的後場雙槍在紐奧良還是持續卡彈，他們很可能會率先被淘汰。

騎士的狀況也不好，若不是他們例行賽時在主場有著較為突出的表現，恐怕還搶不到第四種子的席次。由此看來，一旦騎士打完第二戰之後也陷入0比2的落後局面，他們的晉級之路將和拓荒者一樣艱難。再加上詹姆斯（LeBron James）出現前所未見的疲勞狀態，期待他再度以一人之力扛著騎士過關的可能性也隨之大降。

詹姆斯本季在主客場各出賽41場，表現幾乎是一樣的超水準，但是騎士在客戰只有21勝20敗，其他隊友的落差就嫌稍大。 美聯社 分享 facebook

本季例行賽詹姆斯出賽了3,026分鐘，生涯第三度領先全聯盟所有球員，這雖然不是他的最高紀錄（3,388分鐘），卻讓33歲的他成為史上最老創下此一紀錄的球員。而且詹姆斯還是在打了15年之後，才首度達成82場例行賽全勤的紀錄，加上年紀增長及體能損耗等因素，他目前所累積的疲勞程度恐怕是個人生涯最高。季後賽首戰對上溜馬時，騎士一路落後，就看詹姆斯在後苦苦追趕，就連ESPN的分析師都說他從未看過詹姆斯打得這麼累。一旦他的疲勞在季後賽爆發開來，騎士的戰局將很難收拾。

其他被對手至少搶走一勝的高種子球隊中，就屬第三種子七六人的戰局發展最為微妙。他們先是在首戰大勝熱火27分，連同例行賽季末共拉出17連勝，氣勢驚人，但卻沒能趁勢搶下主場第二勝，反而讓東區八強中客場表現最差的熱火扳平戰局。當七六人南下邁阿密時，安比德（Joel Embiid）可能將持續缺陣，他們要面對的不只是表現更好的對手，還有主控西蒙斯（Ben Simmons）在正負值上的落差。即使西蒙斯個人本季在主客場的平均得分、籃板和助攻數據都相差不多，但他客場的正負值卻比主場低了7分，代表他在客場指揮隊友協同作戰的得分貢獻值不如主場作戰。

此外，雖說七六人是年輕球員當家，但陣中的兩大老將J.J.瑞迪克（J.J. Redick）和貝藍利（Marco Belinelli）的穩定發揮，也是球隊獲勝的重要關鍵，在安比德缺陣的狀況下更是如此。兩人之中，J.J.瑞迪克在客場的得分表現較差，若是連貝藍利也跟著在南灘失常，七六人的戰況將會極為吃緊。一旦七六人沒辦法在第三戰搶得先手，熱火在季後賽的經驗可能會讓他們在系列賽佔得上風，七六人可能得要帶著1比3的落後回主場打生死戰。

76人射手瑞迪克(右)雖然在客戰的平均得分16.6只略低於主場的17.6，但投籃命中率卻是43.7%與47.8%的差別。 美聯社 分享 facebook

至於握有領先優勢的高種子球隊中，第二種子的勇士最需要小心應對接下來的客場比賽。因為季後賽16支球隊中，主客場表現最為懸殊的就是第七種子的馬刺。黑衫軍在聖安東尼奧擁有全聯盟第三的主場勝率，僅次於火箭及暴龍，但他們今年的客場戰績奇慘無比，不到3成5的勝率，不只在所有季後賽球隊中居末，甚至比沒打進季後賽的金塊、湖人及黃蜂三隊還差。這也說明了馬刺會在勇士主場連吞兩敗的原因，但他們在主場AT&T中心的強勢表現卻不容輕忽，更可能會讓沒有柯瑞的勇士在客場踢到大鐵板。

同樣以2勝領先的第二種子塞爾蒂克，在例行賽的客場戰績還比主場來得好，這也讓公鹿想要逆襲的可能性更低。即使首戰米道頓（Khris Middleton）投進幸運的追平一擊逼進延長賽，最終卻無法拿下比賽的勝利；再加上前兩戰已經押上了帶傷的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿仍無法撈到一勝。在利多出盡的狀況下，今年一月明星總教練基德（Jason Kidd）被開除之後才接手球隊的普朗提（Joe Prunty），真的得出奇招才有辦法在主場打敗塞隊的戰術高手史蒂芬斯（Brad Stevens）。

即使主力控衛厄文缺席季後賽，塞爾蒂克總教練史蒂芬斯(右)還是有辦法讓球隊守住前兩戰的勝利，接下來的戰況對公鹿相當不利。 美聯社 分享 facebook

美國時間星期三晚上，騎士、雷霆及火箭都將先後完成首輪主場二連戰。除了騎士之外，其他兩支高種子球隊都已手握一勝。若是觀察第一戰的比賽過程，除了騎士是一路落後給溜馬之外，第四種子的雷霆是克服了第一節雙位數的落後，才沒讓爵士先聲奪人；而第一種子的火箭則是意外地被灰狼逼出一身冷汗。尤其是第四節末了，唐斯（Karl-Anthony Towns）莫明奇妙拿下的籃板讓灰狼追成5分差，更差一點成為扭轉勝負的關鍵。如果不是威金斯（Andrew Wiggins）搶得防守籃板之後的那記強攻沒能得手，保羅（Chris Paul）最後發生的傳球失誤很可能就此讓火箭賠上勝利。

這三場比賽會不會有不一樣的戰況發生？比賽結束之後，是否有更多高種子球隊取得絕對領先或陷入落後絕境？隨著他們客場戰力的高低消長，將衍生出更多不同的晉級劇本。