親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

NBA季後賽第一輪賽事即將進入第二階段，八支高種子球隊將開赴客場打第三戰。對於陷入落後局面的高種子球隊來說，他們在客場的作戰表現以及對手的主場戰績，將攸關他們是否會就此出局還是能延長戰線。若從例行賽數據來比較這些對戰組合及戰況發展，前四種子中以拓荒者、騎士及七六人的戰況最為不利。

一般來說，能打入季後賽的球隊都能在例行賽穩住主場的基本盤，然後透過追高其客場的勝率來成為聯盟強隊。換句話說，擅長喧賓奪主的球隊，通常很少會出現在主場軟手的情況，也因此他們能夠在競爭之中脫穎而出。

從例行賽戰績來看也是如此，東西區前四種子的主場勝率無一低於6成5，但若是講到客場戰績就有不小的變化。騎士、拓荒者及雷霆的客場勝率都只是勉強過半，他們的客場表現可能會影響系列賽的戰況走向。

西區排名第六的鵜鶘其實原本在季後賽淘汰邊緣，但想不到在季後賽首輪對第三的拓荒者竟...
西區排名第六的鵜鶘其實原本在季後賽淘汰邊緣，但想不到在季後賽首輪對第三的拓荒者竟連續踢館兩場！ 美聯社
分享

高種子球隊中，目前最不妙的就是第三種子的拓荒者。他們不只是以0比2落後，而且其客場戰力也不突出，再加上對手鵜鶘在主客場的表現沒有明顯落差，這都讓拓荒者接下來的賽程格外險峻。當然，被客隊在主場連奪兩勝之後還能逆轉的例子不是沒有，最近的一次就是去年東區第一種子的塞爾蒂克，雖然在首輪季後賽的頭兩場連吞主場敗，但後來連贏四場，沒讓公牛上演老八驚奇。

只是塞爾蒂克當時得以翻盤的主要原因，是那年季末大爆發的公牛主控朗多（Rajon Rondo）打完前兩場就傷退，這才讓塞爾蒂克逮到機會反撲。眼下鵜鶘沒有重大的傷兵問題，加上朗多來到鵜鶘陣中之後，再度展現其季後賽經驗及價值，確實讓拓荒者沒有太多的可趁之機。如果拓荒者的後場雙槍在紐奧良還是持續卡彈，他們很可能會率先被淘汰。

騎士的狀況也不好，若不是他們例行賽時在主場有著較為突出的表現，恐怕還搶不到第四種子的席次。由此看來，一旦騎士打完第二戰之後也陷入0比2的落後局面，他們的晉級之路將和拓荒者一樣艱難。再加上詹姆斯（LeBron James）出現前所未見的疲勞狀態，期待他再度以一人之力扛著騎士過關的可能性也隨之大降。

詹姆斯本季在主客場各出賽41場，表現幾乎是一樣的超水準，但是騎士在客戰只有21勝...
詹姆斯本季在主客場各出賽41場，表現幾乎是一樣的超水準，但是騎士在客戰只有21勝20敗，其他隊友的落差就嫌稍大。 美聯社
分享

本季例行賽詹姆斯出賽了3,026分鐘，生涯第三度領先全聯盟所有球員，這雖然不是他的最高紀錄（3,388分鐘），卻讓33歲的他成為史上最老創下此一紀錄的球員。而且詹姆斯還是在打了15年之後，才首度達成82場例行賽全勤的紀錄，加上年紀增長及體能損耗等因素，他目前所累積的疲勞程度恐怕是個人生涯最高。季後賽首戰對上溜馬時，騎士一路落後，就看詹姆斯在後苦苦追趕，就連ESPN的分析師都說他從未看過詹姆斯打得這麼累。一旦他的疲勞在季後賽爆發開來，騎士的戰局將很難收拾。

其他被對手至少搶走一勝的高種子球隊中，就屬第三種子七六人的戰局發展最為微妙。他們先是在首戰大勝熱火27分，連同例行賽季末共拉出17連勝，氣勢驚人，但卻沒能趁勢搶下主場第二勝，反而讓東區八強中客場表現最差的熱火扳平戰局。當七六人南下邁阿密時，安比德（Joel Embiid）可能將持續缺陣，他們要面對的不只是表現更好的對手，還有主控西蒙斯（Ben Simmons）在正負值上的落差。即使西蒙斯個人本季在主客場的平均得分、籃板和助攻數據都相差不多，但他客場的正負值卻比主場低了7分，代表他在客場指揮隊友協同作戰的得分貢獻值不如主場作戰。

此外，雖說七六人是年輕球員當家，但陣中的兩大老將J.J.瑞迪克（J.J. Redick）和貝藍利（Marco Belinelli）的穩定發揮，也是球隊獲勝的重要關鍵，在安比德缺陣的狀況下更是如此。兩人之中，J.J.瑞迪克在客場的得分表現較差，若是連貝藍利也跟著在南灘失常，七六人的戰況將會極為吃緊。一旦七六人沒辦法在第三戰搶得先手，熱火在季後賽的經驗可能會讓他們在系列賽佔得上風，七六人可能得要帶著1比3的落後回主場打生死戰。

76人射手瑞迪克(右)雖然在客戰的平均得分16.6只略低於主場的17.6，但投籃...
76人射手瑞迪克(右)雖然在客戰的平均得分16.6只略低於主場的17.6，但投籃命中率卻是43.7%與47.8%的差別。 美聯社
分享

至於握有領先優勢的高種子球隊中，第二種子的勇士最需要小心應對接下來的客場比賽。因為季後賽16支球隊中，主客場表現最為懸殊的就是第七種子的馬刺。黑衫軍在聖安東尼奧擁有全聯盟第三的主場勝率，僅次於火箭及暴龍，但他們今年的客場戰績奇慘無比，不到3成5的勝率，不只在所有季後賽球隊中居末，甚至比沒打進季後賽的金塊、湖人及黃蜂三隊還差。這也說明了馬刺會在勇士主場連吞兩敗的原因，但他們在主場AT&T中心的強勢表現卻不容輕忽，更可能會讓沒有柯瑞的勇士在客場踢到大鐵板。

同樣以2勝領先的第二種子塞爾蒂克，在例行賽的客場戰績還比主場來得好，這也讓公鹿想要逆襲的可能性更低。即使首戰米道頓（Khris Middleton）投進幸運的追平一擊逼進延長賽，最終卻無法拿下比賽的勝利；再加上前兩戰已經押上了帶傷的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿仍無法撈到一勝。在利多出盡的狀況下，今年一月明星總教練基德（Jason Kidd）被開除之後才接手球隊的普朗提（Joe Prunty），真的得出奇招才有辦法在主場打敗塞隊的戰術高手史蒂芬斯（Brad Stevens）。

即使主力控衛厄文缺席季後賽，塞爾蒂克總教練史蒂芬斯(右)還是有辦法讓球隊守住前兩...
即使主力控衛厄文缺席季後賽，塞爾蒂克總教練史蒂芬斯(右)還是有辦法讓球隊守住前兩戰的勝利，接下來的戰況對公鹿相當不利。 美聯社
分享

美國時間星期三晚上，騎士、雷霆及火箭都將先後完成首輪主場二連戰。除了騎士之外，其他兩支高種子球隊都已手握一勝。若是觀察第一戰的比賽過程，除了騎士是一路落後給溜馬之外，第四種子的雷霆是克服了第一節雙位數的落後，才沒讓爵士先聲奪人；而第一種子的火箭則是意外地被灰狼逼出一身冷汗。尤其是第四節末了，唐斯（Karl-Anthony Towns）莫明奇妙拿下的籃板讓灰狼追成5分差，更差一點成為扭轉勝負的關鍵。如果不是威金斯（Andrew Wiggins）搶得防守籃板之後的那記強攻沒能得手，保羅（Chris Paul）最後發生的傳球失誤很可能就此讓火箭賠上勝利。

這三場比賽會不會有不一樣的戰況發生？比賽結束之後，是否有更多高種子球隊取得絕對領先或陷入落後絕境？隨著他們客場戰力的高低消長，將衍生出更多不同的晉級劇本。

拓荒者鵜鶘塞爾蒂克詹姆斯76人

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和一顆會笑的星。

相關新聞

NBA／鵜鶘哈勒戴好威 鄉民惡搞當老闆

2018-04-18 23:54

NBA／洛齊爾兩戰0失誤 布萊德索嗆：他是誰？

2018-04-18 18:14

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-18 13:12

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-18 13:12

難解雷霆三巨頭優勢 爵士首戰打出一堆問題

2018-04-18 18:30

NBA／傳訊鼓勵隊友 厄文成綠衫軍二連勝推手

2018-04-18 16:54

NBA／全場觀眾抓10秒違例 安戴托昆波罰球失準

2018-04-18 15:50

NBA／回應華郵報導 波總：大報也關心聖安東尼奧？

2018-04-18 15:50

NBA／朗多準大三元助陣 鵜鶘再扳倒拓荒者

2018-04-18 13:11

NBA／暴龍吉祥物神複製 水藍西裝扮「衛少」

2018-04-18 11:25

NBA／布朗30分領軍 綠衫軍拔鹿守住主場優勢

2018-04-18 11:01

NBA／騎士第二戰先發會變陣？ 教頭：不告訴你

2018-04-18 10:28

NBA／第一節灌44分 暴龍再退巫師系列賽2連勝

2018-04-18 09:58

NBA／海外賽敲定 獨行俠、76人10月決戰大陸

2018-04-18 09:31

NBA／柯瑞人氣不墜 球衣銷售3連霸

2018-04-18 09:09

NBA／走過喪弟之痛 騎士考佛準備迎接G2

2018-04-18 08:56

NBA／未參與完整練球 喬治第二戰出賽成疑

2018-04-18 08:07

NBA／金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-17 17:15

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA／開戰時刻！季後賽首輪五大看點

2018-04-15 09:53

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

2018-03-20 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

MLB／林子偉替補上場吞1K 大谷吞大聯盟首敗

2018-04-18 13:25

NBA／未參與完整練球 喬治第二戰出賽成疑

2018-04-18 08:07

NBA／朗多準大三元助陣 鵜鶘再扳倒拓荒者

2018-04-18 13:11

NBA／全場觀眾抓10秒違例 安戴托昆波罰球失準

2018-04-18 15:50

MLB／林子偉：大谷翔平指叉球還不算穩定

2018-04-18 15:04

NBA／騎士第二戰先發會變陣？ 教頭：不告訴你

2018-04-18 10:28

MLB／大谷惡魔指叉消蹤吞敗 紅襪6轟血洗天使

2018-04-18 13:34

HBL／松山、能仁當台灣代表 奧運場館再爭金盃

2018-04-18 14:09

NBA／第一節灌44分 暴龍再退巫師系列賽2連勝

2018-04-18 09:58

中職／兄弟戰績墊底 主場觀眾數2097人再創新低

2018-04-18 21:15

難解雷霆三巨頭優勢 爵士首戰打出一堆問題

2018-04-18 18:30

NBA／回應華郵報導 波總：大報也關心聖安東尼奧？

2018-04-18 15:50

NBA／柯瑞人氣不墜 球衣銷售3連霸

2018-04-18 09:09

MLB／田中將大又被打爆 洋基熄火慘輸馬林魚

2018-04-18 10:21

NBA／走過喪弟之痛 騎士考佛準備迎接G2

2018-04-18 08:56

MLB／表現受水泡影響 大谷翔平投完2局還想上

2018-04-18 16:30

NBA／布朗30分領軍 綠衫軍拔鹿守住主場優勢

2018-04-18 11:01

MLB／大谷手指起水泡 先發「失控」提早退場

2018-04-18 12:10

教長換人全大運獎牌重做 體育署：為學生著想

2018-04-18 11:48

NBA／暴龍吉祥物神複製 水藍西裝扮「衛少」

2018-04-18 11:25

MLB／波賈茲25日歸隊？林子偉動向值得觀察

2018-04-18 18:44

MLB／大谷投球的手那裡長水泡 球迷看圖找答案

2018-04-18 14:07

MLB／大谷翔平吞首敗 美媒：蜜月期結束

2018-04-18 16:41

NBA／洛齊爾兩戰0失誤 布萊德索嗆：他是誰？

2018-04-18 18:14

MLB／林子偉未列先發：隨時準備上場

2018-04-18 09:09

MLB／史丹頓主場一條蟲 教頭考慮調離3棒

2018-04-18 17:01

NBA／傳訊鼓勵隊友 厄文成綠衫軍二連勝推手

2018-04-18 16:54

MLB／陳偉殷復健賽60球收工 2.2局4K丟1分

2018-04-18 08:56

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-18 13:12

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-18 13:12

MLB／若對決大谷 官網：林子偉可抓四縫線速球

2018-04-18 07:59

MLB／紅襪重創大谷 教頭：確實執行打擊策略

2018-04-18 19:20

MLB／坦承是右手中指長水泡 大谷：這是舊傷

2018-04-18 15:23

中職／蘇緯達連兩場代打開轟 中職第一人

2018-04-18 22:46

NBA／海外賽敲定 獨行俠、76人10月決戰大陸

2018-04-18 09:31

MLB／林子偉大聯盟拚戰 陳金鋒勉：享受成果

2018-04-18 18:33

中職／王柏融致勝三壘打 猿逆轉兄弟收6連勝

2018-04-18 22:00

HBL／興華晉四創隊史最佳 胡裕偉：球員表現超棒

2018-04-18 21:12

MLB╱球季太長 小熊瑞佐提倡減賽

2018-04-18 16:47

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top