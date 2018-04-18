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NBA／洛齊爾兩戰0失誤 布萊德索嗆：他是誰？

2018-04-18 18:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

塞爾蒂克3年級後衛洛齊爾季後賽前兩戰表現亮眼，合計拿下46分11助攻且未發生任何...
塞爾蒂克3年級後衛洛齊爾季後賽前兩戰表現亮眼，合計拿下46分11助攻且未發生任何失誤。 美聯社
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近兩場比賽合計拿下46分11助攻且未發生任何失誤，塞爾蒂克3年級後衛洛齊爾（Terry Rozier）在季後賽首輪的亮眼表現，已讓不少綠衫軍球迷遺忘了厄文（Kyrie Irving）因傷報銷的悲痛，不過近日他也意外與公鹿布萊德索（Eric Bledsoe）發生口水之爭，在今天塞爾蒂克拿下系列賽二連勝後，布萊德索就一度向媒體表示，自己並不知道洛齊爾是誰。

在上個賽季就已經擠進綠衫軍輪替名單的洛齊爾，本季在厄文加盟後反倒獲得更多上場時間，尤其在厄文和史馬特（Marcus Smart）相繼傷退後，洛齊爾成功扮演後場救火隊角色，成為綠衫軍在季後賽前兩戰連退公鹿的關鍵人物之一。

系列賽前兩戰洛齊爾合計出賽78分鐘但一次失誤也未發生，他說：「我總是對自己充滿信心，隊友和教練都相信我能讓所有人出現在正確的位置上，然後打出設定的戰術，而我的任務就是保護好球並讓隊友在空檔出手。」

不過洛齊爾在系列賽首戰賽後一度將公鹿後衛布萊德索叫錯名字，也在今天遭到前輩的反擊，在布萊德索被美國媒體問到洛齊爾的零失誤表現時，他說：「你說誰？我甚至不知道這個人到底是誰？」

但在系列賽前兩戰中，洛齊爾的表現確實比布萊德索來得更加出色，根據「ESPN」統計數據，洛齊爾近兩戰在布萊德索的防守下命中率高達12投7中，反觀布萊德索在洛齊爾防守下僅有13投4中。

塞爾蒂克厄文公鹿

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