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NBA／柯瑞人氣不墜 球衣銷售3連霸

2018-04-18 09:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雖受膝傷所苦，球隊本季例行賽也讓出西區龍頭寶座，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）人氣仍不墜，連3年的球衣銷售榜他都名列首位，完成另類的「3連霸」。

根據NBA網路商店統計，2017到18球季，柯瑞球衣還是最熱銷，騎士隊看板球星詹姆斯（LeBron James）排第2位，去年摘下總冠軍賽MVP的勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）居第3，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則從去年的第9名一舉躍上第4名，讓雷霆隊當家後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）掉出前5名。

去年前15名的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、羅斯（Derrick Rose）和湯瑪斯（Isaiah Thomas）都掉出前15名，取而代之的是76人隊雙星安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons），以及湖人隊的話題新人鮑爾（Lonzo Ball）。

個人球衣銷售榜前15名：

1.柯瑞（Stephen Curry），勇士隊

2.詹姆斯（LeBron James），騎士隊

3.杜蘭特（Kevin Durant），勇士隊

4.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿隊

5.厄文（Kyrie Irving），塞爾蒂克隊

6.衛斯特布魯克（Russell Westbrook），雷霆隊

7.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），尼克隊

8.安比德（Joel Embiid），76人隊

9.哈登（James Harden），火箭隊

10.西蒙斯（Ben Simmons），76人隊

11.雷納德（Kawhi Leonard），馬刺隊

12.鮑爾（Lonzo Ball），湖人隊

13.里拉德（Damian Lillard），拓荒者隊

14.湯普森（Klay Thompson），勇士隊

15.巴特勒（Jimmy Butler），灰狼隊

若以球隊為單位計算，勇士也是球衣銷售人氣第一的隊伍，騎士第2，兩支球隊連兩年包辦前兩名，76人隊則靠安比德和西蒙斯的球衣熱銷拉抬，擠到第3位；「黑衫軍」馬刺隊和暴龍隊今年則掉出前10名，由公鹿隊和火箭隊成新進榜隊伍。

球隊球衣銷售榜前10名：

1.勇士隊

2.騎士隊

3.76人隊

4.湖人隊

5.塞爾蒂克隊

6.公鹿隊

7.雷霆隊

8.尼克隊

9.公牛隊

10.火箭隊

勇士76人公鹿

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