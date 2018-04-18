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NBA／走過喪弟之痛 騎士考佛準備迎接G2

2018-04-18 08:56聯合報 記者曾思儒╱即時報導

騎士隊射手考佛。 美聯社
騎士隊射手考佛。 美聯社
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例行賽末面臨喪弟之痛的騎士隊射手考佛（Kyle Korver），不斷試著調整心情，今天練球後他表示自己已經準備好，不論心傷或是右腳舊傷，都不會影響明天登場的季後賽第2戰。

考佛年僅27歲的小考佛（Kirk Korver）上月中因病驟逝，考佛為送弟弟最後一程，曾和球隊告假一周。

「這是很辛苦的一個月。」考佛今天練習後受訪提到，3月真的不太好過，「你一方面要面對至親離開，一方面要迎接季後賽，如何同時平衡這兩件事是很有趣的課題，我曾經受到傷害，是的，在我心中這是很複雜的一個月，但我覺得現在已經步上正軌，準備好比賽了。」

考佛分享，走過低潮，一方面是自己有堅強的信念，「我還有家人做後盾，我有很好的太太，一直支持我和鼓勵我。」他表示，不只是太太不斷幫助他走出傷痛，許多朋友在他的弟弟離開後，也和他分享自己的故事，「聽到這些並不好受，但知道你不是一個人，很多人都在乎你，感覺很安慰。」

考佛還透露，右腿傷勢在例行賽困擾自己好幾周，季後賽第1戰後又染上感冒，因此缺席昨天的球隊訓練，「我咳嗽得太嚴重導致無法成眠。」但已在聯盟打滾15個球季的考佛表示，自己能解決這些處境。

他首戰僅上場4分鐘，只留下3投0中、包含2次外線出手的紀錄，明天不僅要尋求本季季後賽得分開張，還要助騎士扳平溜馬隊。

騎士Kyle Korver

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