親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

NBA／杜蘭特、湯普森開轟 勇士2連勝馬刺

2018-04-17 23:51聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

即使上半場一度八分落後，衛冕軍勇士隊仍在系列賽第二戰下半場，靠杜蘭特湯普森聯手開砲逆轉戰局，兩人合計拿下六十三分，助隊以一一六比一○一擊敗馬刺隊，收下二連勝。

勇士在系列賽首戰以廿一分差距輕鬆取勝，昨天第二戰上半場卻遭到馬刺明星大前鋒艾德里奇砲轟，上半場就進帳十七分外帶五籃板，加上頂替雷納德先發的蓋伊也有雙位數得分，馬刺上半場一度領先八分。

杜蘭特。 （美聯社）
杜蘭特。 （美聯社）
分享
NBA戰報
NBA戰報
分享

下半場勇士湯普森率隊打出十二比二的攻勢，雖然隨後艾德里奇還以顏色再要回領先優勢，但杜蘭特也在拉鋸時刻挺身而出連續命中三分球，幫助勇士穩住領先，最終收下二連勝。

「沒有任何一個人可以單獨彌補柯瑞的缺陣。」湯普森昨天拿下全隊次高的卅一分，其中廿四分在下半場拿到，談到球隊在柯瑞缺陣情況下、已取得二比○領先時，他說：「需要團隊一起努力，但我們還是不可能像他那樣隨性的出手。」

除了杜蘭特與湯普森外，伊古達拉昨天也投進四顆三分球、拿下十四分，成為另一大功臣，總教練柯爾說：「他有這樣的投籃表現，正是我們最期待看到的，加上他與格林都是聰明的防守球員，只要他們能一起在場上，我們就會有很棒的防守表現。」

而馬刺雖然苦吞二連敗，但總教練波波維奇仍讚賞球隊的表現，尤其是拿下卅四分十二籃板的艾德里奇：「他沒有任何抱怨的扛起一切，我為他的表現感到驕傲。」

湯普森杜蘭特艾德里奇雷納德NBA

相關新聞

NBA／為季後賽而生 韋德：這存在我的DNA

2018-04-17 13:45

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-17 13:25

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-17 11:50

NBA／尼克教頭職缺 前喬丹接班人有望出線

2018-04-17 19:52

NBA╱杜克前鋒卡特投入選秀 K教頭：選到是幸運

2018-04-17 19:44

NBA／金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-17 17:15

NBA／與波波維奇約定 柯爾稱不再拿兒子開玩笑

2018-04-17 16:40

NBA／厄文情義相挺 成綠衫軍奇兵後衛爆發關鍵

2018-04-17 15:10

NBA／球隊遲未放行復出 安比德：受夠了被當嬰兒

2018-04-17 14:07

NBA／湯普森第四節灌16分 勇士退馬刺二連勝

2018-04-17 13:35

NBA／韋德紀錄夜 熱火燒76人扳平戰局

2018-04-17 11:16

NBA／泰隆魯點名詹皇 第2戰要更強勢

2018-04-17 10:48

NBA／歸隊僅5戰 沃爾：恢復還要些時間

2018-04-17 10:22

NBA／首戰吞敗 里拉德：G2要捍衛主場

2018-04-17 09:18

NBA／76人傳奇辭世 格里爾享壽81歲

2018-04-17 09:11

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA／哈登44分 砍退狼群緊咬

2018-04-17 00:40

NBA／詹姆斯大三元 季後賽首戰不敗金身破

2018-04-17 00:32

NBA／籃框有多大？喬治：像我釣到的魚一樣大

2018-04-16 20:10

NBA／開戰時刻！季後賽首輪五大看點

2018-04-15 09:53

雷霆球星威能隊型相剋 「爵地五士」能逆流而上？

2018-04-15 07:00

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

2018-03-20 07:00

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／湯普森第四節灌16分 勇士退馬刺二連勝

2018-04-17 13:35

NBA／韋德紀錄夜 熱火燒76人扳平戰局

2018-04-17 11:16

NBA／與波波維奇約定 柯爾稱不再拿兒子開玩笑

2018-04-17 16:40

MLB／本季第2位台灣球員 胡智為升上大聯盟

2018-04-17 05:04

韓職／延長11局辛苦勝出 恐龍終於中止9連敗

2018-04-17 21:20

球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲

2018-04-17 07:00

MLB／回大聯盟首日就登板 胡智為上場挨3分彈

2018-04-17 10:08

NBA／厄文情義相挺 成綠衫軍奇兵後衛爆發關鍵

2018-04-17 15:10

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

大谷惡魔指叉、林子偉神準選球 亞洲兵器誰強

2018-04-17 15:53

NBA／泰隆魯點名詹皇 第2戰要更強勢

2018-04-17 10:48

NBA／為季後賽而生 韋德：這存在我的DNA

2018-04-17 13:45

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

NBA／球隊遲未放行復出 安比德：受夠了被當嬰兒

2018-04-17 14:07

MLB／好球帶捍衛戰 林子偉選球準對大谷控球好

2018-04-17 09:53

韓職／王維中平手退場 挑戰第3勝好事多磨

2018-04-17 20:02

MLB／紅襪首戰大谷翔平 塞爾敬佩二刀流威力

2018-04-17 16:30

MLB／大聯盟後援一日遊 胡智為下放光芒3A

2018-04-17 11:38

NBA／首戰吞敗 里拉德：G2要捍衛主場

2018-04-17 09:18

波士頓馬拉松／日本最強市民跑者 川內優輝奪冠

2018-04-17 11:57

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-17 13:25

MLB／洋基大勝馬林魚 賈吉刷最快60轟紀錄

2018-04-17 11:15

中職／ 葉君璋看林子偉：重點其實在守備

2018-04-17 18:30

NBA／歸隊僅5戰 沃爾：恢復還要些時間

2018-04-17 10:22

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-17 11:50

NBA／尼克教頭職缺 前喬丹接班人有望出線

2018-04-17 19:52

MLB／外野傷兵歸隊 鈴木一朗地位拉警報

2018-04-17 17:14

中職／羅力破紀錄13K未勝 黃恩賜幫獅隊贏球

2018-04-17 22:10

NBA／76人傳奇辭世 格里爾享壽81歲

2018-04-17 09:11

MLB／塞揚強投韋蘭德、薛則 分獲上周最佳

2018-04-17 08:08

韓職／NC恐龍揮別9連敗 王維中22日再戰雙子

2018-04-17 21:34

MiLB／曾仁和挨轟吞3連敗 江少慶優質先發無勝投

2018-04-17 10:48

NBA╱杜克前鋒卡特投入選秀 K教頭：選到是幸運

2018-04-17 19:44

亞運／選手村房間超迷你 教練：看過最小

2018-04-17 19:45

中職／中道青棒將停招 鄧志偉憂心母隊消失

2018-04-17 18:48

MLB／今日戰績表 洋基賈吉開轟痛宰馬林魚

2018-04-17 13:13

波士頓馬拉松／狂風暴雨 美選手創紀錄奪冠

2018-04-17 13:35

蒙地卡網賽／單飛過更好 約克維奇澳網後首開胡

2018-04-17 12:37

中職／對猿5戰全敗 蔗總：對手打擊心智較成熟

2018-04-17 19:08

MiLB／上周小聯盟第一隊 A-Rod姪子上榜

2018-04-17 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top