NBA／杜蘭特、湯普森開轟 勇士2連勝馬刺

2018-04-17 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



即使上半場一度八分落後，衛冕軍勇士隊仍在系列賽第二戰下半場，靠杜蘭特與湯普森聯手開砲逆轉戰局，兩人合計拿下六十三分，助隊以一一六比一○一擊敗馬刺隊，收下二連勝。

勇士在系列賽首戰以廿一分差距輕鬆取勝，昨天第二戰上半場卻遭到馬刺明星大前鋒艾德里奇砲轟，上半場就進帳十七分外帶五籃板，加上頂替雷納德先發的蓋伊也有雙位數得分，馬刺上半場一度領先八分。

杜蘭特。 （美聯社） 分享 facebook NBA戰報 分享 facebook

下半場勇士湯普森率隊打出十二比二的攻勢，雖然隨後艾德里奇還以顏色再要回領先優勢，但杜蘭特也在拉鋸時刻挺身而出連續命中三分球，幫助勇士穩住領先，最終收下二連勝。

「沒有任何一個人可以單獨彌補柯瑞的缺陣。」湯普森昨天拿下全隊次高的卅一分，其中廿四分在下半場拿到，談到球隊在柯瑞缺陣情況下、已取得二比○領先時，他說：「需要團隊一起努力，但我們還是不可能像他那樣隨性的出手。」

除了杜蘭特與湯普森外，伊古達拉昨天也投進四顆三分球、拿下十四分，成為另一大功臣，總教練柯爾說：「他有這樣的投籃表現，正是我們最期待看到的，加上他與格林都是聰明的防守球員，只要他們能一起在場上，我們就會有很棒的防守表現。」

而馬刺雖然苦吞二連敗，但總教練波波維奇仍讚賞球隊的表現，尤其是拿下卅四分十二籃板的艾德里奇：「他沒有任何抱怨的扛起一切，我為他的表現感到驕傲。」