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NBA／籃框有多大？喬治：像我釣到的魚一樣大

2018-04-16 20:10聯合報 記者吳思儀╱即時報導

雷霆隊球星喬治今天在季後賽首戰，手感火燙，上場38分鐘，20投13中，飆進8顆三分球，奪全場最佳36分、7籃板，助隊以116：108擊敗爵士隊，拿下首勝。

賽後當被問及，這場比賽的籃框對他而言有多大時，熱愛釣魚的喬治展現幽默的一面，笑說：「大概就像我釣的魚一樣大。」而他所指的這條魚，是他日前釣到後拍照上傳在Instagram照片中的這條魚。

雷霆贏球後，下一戰將在台北時間本月19日上午8點，在主場迎戰爵士，尋求2連勝。

喬治日前和釣到的魚合影。圖／取自喬治Instagram
喬治日前和釣到的魚合影。圖／取自喬治Instagram
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