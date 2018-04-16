NBA／籃框有多大？喬治：像我釣到的魚一樣大

2018-04-16 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



雷霆隊球星喬治今天在季後賽首戰，手感火燙，上場38分鐘，20投13中，飆進8顆三分球，奪全場最佳36分、7籃板，助隊以116：108擊敗爵士隊，拿下首勝。

賽後當被問及，這場比賽的籃框對他而言有多大時，熱愛釣魚的喬治展現幽默的一面，笑說：「大概就像我釣的魚一樣大。」而他所指的這條魚，是他日前釣到後拍照上傳在Instagram照片中的這條魚。