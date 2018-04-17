溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

騎士7戰4勝系列賽G1在主場被溜馬98：80痛宰，輸掉系列賽情勢和優勢。溜馬一哥25歲歐拉迪波32分6籃板4助攻4抄截，讓詹姆斯大三元表現看起來非常平凡。

究竟溜馬被低估？還是騎士被高估？

歐拉迪波(左)技壓詹姆斯(右)，幫助溜馬在季後賽首戰痛宰地主騎士，爆出今年的第一場大冷門。 美聯社 分享 facebook

這一戰並沒有讓輸球的詹皇恐慌，主場輸球，季後賽才真正開始，接下來詹皇和騎士會做出可能調整是：

把南斯擺進先發 格林拉回到替補

南斯(左)對沙波尼斯(右)盯得很緊，本季有10分5籃板的貢獻，比7投0中的隊友格林表現要好得太多。 美聯社 分享 facebook

南斯是有內線活動力、防守+進攻投籃的內線，進攻籃板是他另一個武器，格林球路偏向小前鋒，格林打先發，他的作用和功能一如勒夫，都是拉開空間的內線，這是一種浪費和錯誤。

重用防守中鋒湯普森 擺進輪換陣容

騎士替補中鋒湯姆森(右)本來該歡喜迎接卡戴珊(左)剛為他生下的女兒以及專心準備季後賽，但他竟然忙著偷吃，現在是他拿出真本領來贖罪的最佳時機了。 美聯社 分享 facebook

湯普森雖然過去一年多效率下滑，但防守、籃板、二波進攻和扛人還是騎士最好最有力的內線，G1湯普森根本擺不進輪換陣容，只打了2分鐘拉下一個籃板，把一個10分10籃板內線苦工用成廢人，騎士教練泰隆魯也難怪會被罵慘。

創造更多「錯位」優勢

把南斯或湯普森擺進先發後，改變輪換，騎士就能創造更多「錯位」優勢，詹皇不管是對位到溜馬歐拉迪波還是柯里森、波格丹諾維奇都是錯位，勒夫的投籃和外圍戰術牽制可以把溜馬中鋒透納拉出禁區，南斯在內線和T楊恩對決，身高、運動能力、籃下攻防至少都會扯平。

騎士對溜馬應該多製造錯位機會，才能讓詹姆斯得以全力發揮。 美聯社 分享 facebook

騎士有的是人手、天賦和滿手好牌，泰隆魯的出牌和時機、對位、情資都沒有掌握好，反而給了溜馬反客為主機會。騎士在對位、錯位和板凳深度上，都擁有更多武器，這個系列賽決勝關鍵就在詹皇發揮和騎士自己的調整。

這一勝也讓人們看見真正的溜馬和邁向球星之路的歐拉迪波。歐拉迪波這一季表現和穩定性就像上季的保羅喬治，單核心球星撐起全隊。清析節奏，穩定投籃，犀利切入，歐拉迪波不但自己能得分，為隊友創造機會，決勝球把握性和處理都非常聰明，他的出色能力解放定位射手波格丹諾維奇，也讓主控柯里森任務更簡單、高效，得到更多突破空間。

溜馬本季攻防效率值都是聯盟第12，排名中段班，嚴格來說就是中規中矩，但例行賽打騎士就是很有心得，本季加季後賽五戰騎士取得4勝，儼然是騎士剋星。

歐拉迪波(左)開始展現大將之風，而且對騎士比賽特別有信心。 美聯社 分享 facebook

溜馬核心和穩定基因就是歐拉迪波，騎士只要讓歐拉迪波只能放單，個人單打獨鬥，或者在內線製造溜馬更多防守壓力，對位賭死場上兩個定點射手空間，就能解開溜馬防守魔咒。

騎士困境在用人、出牌和防守，騎士的問題出在自己。溜馬困境在只有單核心歐拉迪波，如果騎士不能有效創造更多錯位，打中溜馬痛腳，溜馬還是會繼續給騎士製造麻煩。

溜馬+歐拉迪波確實被低估，他們有能力扮演季後賽黑馬，挑戰高順種子，儘管單核心球星帶隊，但攻守均衡特質，讓這支看起來很平凡的溜馬非常耐打。

騎士仍舊是東冠三大熱門球隊之一，騎士是否被高估，G2驗收。