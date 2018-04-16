NBA／勇士首戰大勝兩關鍵 團隊防守加杜蘭特

2018-04-16 16:59 世界日報 編譯組／灣區電



杜蘭特(右)。 美聯社 分享 facebook

金州勇士季後賽首輪首戰馬刺，結果大勝21分。為什麼勇士可以大勝？主要有兩個關鍵。

第一是防守，這點幾乎所有賽後評論都提到，但有一點卻卻值得指出的是，到底勇士的防守如何擊敗馬刺？

勇士打的是「群體防守」；當馬刺球員攻勇士禁區和起手投球時，必有至少兩人、或三人、甚至四一擁而上，進行夾擊，並高舉雙手，阻擋對方投球，因此很球往往被擋開。這是馬刺這場球命中率只有40%的原因。

勇士用擅長防守的伊戈達拉作先發，補上柯瑞控衛空缺，第一節就啟動「群體防守」。勇士又用7呎2吋的麥基打中鋒，鎮守後防，兼專責守住馬刺後分主力阿德里奇，麥基在第一節，得11分，並蓋了對方兩個火鍋。

仔細分析第一節，打到一半時，勇士的緊逼群體防守，已經奏效，勇士已完全控制大局，領先6至8分，今年季後賽的第一戰，此時已分出勝負，勇士球迷自始無須再擔心。

第二個關鍵更妙，也更顯出勇士打球的智慧。勇士這場球之所以贏，當然與湯普森的13投11中、得27分有關；但更值得注意的是杜蘭特。

勇士進攻時，往往使馬刺出現錯誤配對旳防守，逼使馬刺的矮小球員面對杜蘭特，因此杜蘭特可以隨時起投投球，而杜蘭特又是全聯盟的出色射手。杜蘭特上半場投了10球，得16分；馬刺一直都沒有辦法破解杜蘭特在禁區頂所占到的這項優勢。

勇士的球迷無須再擔心柯瑞什麼時候才可復出，反而要擔心的是，勇士贏得那麼輕鬆，可能會驕傲輕敵。