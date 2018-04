NBA／喬治36分領軍 雷霆踏爵士收首勝

喬治(左)36分率雷霆打下季後賽首勝。 美聯社 分享 facebook 第一次穿著雷霆隊球衣打季後賽,喬治(Paul George)就讓奧克拉荷馬球迷陷入瘋狂,今天他支支穿心的外線讓主場觀眾歡聲雷動,和衛斯特布魯克(Russell Westbrook)聯手轟進65分更助隊以116:108擊退爵士隊,季後賽開出紅盤。

喬治例行賽最終戰碰灰熊隊就繳出本季新高40分,其中包含13投8中的三分球,今天季後賽首戰再延續手感,外線11投只錯失3球,攻下全場最高36分外帶7籃板。

衛斯特布魯克今天也有29分、13籃板加上8助攻,他的賽前穿著也和場上表現一樣受到注意;他以一席水藍西裝迎接首戰,不過西裝外套下未著襯衫,直接露出結實胸肌,並配上一條大大的「W」字母項鍊,展現獨特的「衛少」時尚風格。

兩隊上半場分數緊咬,首節25:25戰平,半場打完雷霆也只以54:48領先。第三節喬治投進壓哨球,率隊帶著81:72領先進入第四節,安東尼(Carmelo Anthony)和亞當斯(Steven Adams)再接棒拉開分數,安東尼3分54秒飆進外線後,分數已擴大到107:91,亞當斯接續再上籃得手,差距更來到18分。

爵士雖一路苦追,巴克斯(Alec Burks)最後40.8秒的外線破網將差距縮小到108:114,但最後2次進攻都沒能把握,讓雷霆如願收下第一勝。

安東尼和亞當斯今天各有15分和12分,爵士則以米契爾(Donovan Mitchell)27分、10籃板最佳,但他因腿部痠痛,第四節末提前離場。

爵士教頭史奈德(Quin Snyder)表示,米契爾會進行X光檢查,但希望問題不大,「就我們所知,他很好。」

兩軍第2戰將在19日舉行。

🎯 PG trey barrage won’t stop. 6 of them in 22 minutes. pic.twitter.com/Ae55L4Wuhm