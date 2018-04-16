NBA／喬治36分領軍 雷霆踏爵士收首勝

2018-04-16 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



喬治(左)36分率雷霆打下季後賽首勝。 美聯社 分享 facebook 第一次穿著雷霆隊球衣打季後賽，喬治（Paul George）就讓奧克拉荷馬球迷陷入瘋狂，今天他支支穿心的外線讓主場觀眾歡聲雷動，和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）聯手轟進65分更助隊以116：108擊退爵士隊，季後賽開出紅盤。

喬治例行賽最終戰碰灰熊隊就繳出本季新高40分，其中包含13投8中的三分球，今天季後賽首戰再延續手感，外線11投只錯失3球，攻下全場最高36分外帶7籃板。

衛斯特布魯克今天也有29分、13籃板加上8助攻，他的賽前穿著也和場上表現一樣受到注意；他以一席水藍西裝迎接首戰，不過西裝外套下未著襯衫，直接露出結實胸肌，並配上一條大大的「W」字母項鍊，展現獨特的「衛少」時尚風格。

兩隊上半場分數緊咬，首節25：25戰平，半場打完雷霆也只以54：48領先。第三節喬治投進壓哨球，率隊帶著81：72領先進入第四節，安東尼（Carmelo Anthony）和亞當斯（Steven Adams）再接棒拉開分數，安東尼3分54秒飆進外線後，分數已擴大到107：91，亞當斯接續再上籃得手，差距更來到18分。

爵士雖一路苦追，巴克斯（Alec Burks）最後40.8秒的外線破網將差距縮小到108：114，但最後2次進攻都沒能把握，讓雷霆如願收下第一勝。

安東尼和亞當斯今天各有15分和12分，爵士則以米契爾（Donovan Mitchell）27分、10籃板最佳，但他因腿部痠痛，第四節末提前離場。

爵士教頭史奈德（Quin Snyder）表示，米契爾會進行X光檢查，但希望問題不大，「就我們所知，他很好。」

兩軍第2戰將在19日舉行。