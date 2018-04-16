NBA／公鹿追平外線沒續命 綠衫軍延長賽搶首勝

2018-04-16 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



正規賽最後0.5秒，公鹿隊米道頓（Khris Middleton）超大號追平三分球破網，讓球隊一度看到贏球曙光，無奈延長賽仍由「綠衫軍」塞爾蒂克隊掌握戰局，驚滔駭浪中以113：107帶走首輪的第一場勝利。

塞爾蒂克例行賽尾聲確定少了膝蓋動刀的明星後衛厄文（Kyrie Irving），但有中鋒霍福特（Al Horford）24分、12籃板的「雙10」成績率隊，加上洛齊爾（Terry Rozier）也貢獻23分、4籃板和3助攻，布朗（Jaylen Brown）20分和菜鳥泰托姆（Jayson Tatum）的19分、10籃板挹注，齊心踏出季後賽第一步。

首度在季後賽打先發的洛齊爾強調，厄文賽季提前報銷，他明白自己該挺身而出，「我知道我要準備妥當，我知道我要執行些重要出手，我不會覺得有壓力，我很高興能身處這位置。」

塞爾蒂克第四節初一度取得86：76領先，但公鹿先將比數追到2分差，最後1分鐘更將差距縮小到91：92；霍福特兩罰俱中先將差距擴大到3分，公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）回敬爆扣，霍福特15.2秒再度把握住2罰，差距仍為3分。

最後3波攻勢全部是外線破網，公鹿波格登（Malcolm Brogdon）先飆進追平三分球，洛齊爾1.5秒再為綠衫軍飆進超前外線，最後才有米道頓石破天驚的「Logo shot」追平外線。

不過雖將分數扳平到99：99，公鹿延長賽卻沒能把握機會，轟下31分的米道頓認為，球隊全場出現20次失誤很致命，「我們感覺，若是有再多的出手機會，我們表現會更好。」

攻下全場最高35分的安戴托昆波則檢討，在防守霍福特這個點上，自己要更努力，今天領到犯滿畢業証書的他說：「他（霍福特）知道自己該做什麼，希望第2戰時我能多動些腳，能夠不要犯規就守住他。」

第2戰將於18日舉行，公鹿教頭普朗提（Joe Prunty）認為，首戰就是此系列賽的寫照，「兩隊都全力奮戰，這就是這個系列賽的走向，每個小細節都很重要。」