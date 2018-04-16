NBA／大三元仍吞敗 溜馬破詹姆斯季後賽完美紀錄

2018-04-16 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



從2006年首度在季後賽亮相，騎士隊看板球星詹姆斯（LeBron James）生涯12場季後賽首戰全部收下勝利，但這項NBA紀錄今天被溜馬隊中斷，且是以98：80大勝上季的東區冠軍隊伍，讓詹姆斯雖繳出24分、12助攻和10籃板的季後賽第20度「大三元」，卻首度嘗到敗北滋味。

在此之前，詹姆斯季後賽首輪第1戰的戰績是完美的12勝0敗，除此之外，他所屬的隊伍，季後賽首輪戰績48勝7敗不說，近5季更都是以4戰橫掃之姿挺進第二輪，今天跨季21連勝這項NBA也一併告終。

上季兩軍也在季後賽首輪碰頭，溜馬慘遭「橫掃」，但今年在歐拉迪波（Victor Oladipo）32分領軍下，首節就取得33：14領先，第三節最多差距擴大到23分，騎士雖一度將比分追到7分差，但歐拉迪波和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）又接連飆進外線，助隊鎖定勝利，賞給騎士8年來的季後賽首戰敗仗。

詹姆斯今天雖繳出全能數據，但只得到零星的火力支援，另4名先發勒夫（Kevin Love）、格林（Jeff Green）、胡德（Rodney Hood）和希爾（George Hill），合計只攻下25分。

騎士在2010年4月23日後首度吞首輪敗仗，也使第一輪連勝場次停在14場，不過詹姆斯仍有機會挑戰連8季闖進總冠軍戰；兩軍的第2戰將於19日登場。