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NBA／詹姆斯預告 季後賽要主導戰局

2018-04-15 12:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社
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生涯從沒在季後賽首戰落敗過，騎士隊看板球星詹姆斯（LeBron James）已經向今年的對手溜馬隊「放話」，他強調自己狀況絕佳，明天首戰將一如過往，試著主導比賽。

從2006年首度在季後賽亮相，詹姆斯生涯12場季後賽首戰全部收下勝利，明天將挑戰將此項聯盟紀錄推進到13勝0敗；除此之外，他所屬的隊伍，季後賽首輪戰績48勝7敗不說，近5季更都是以4戰橫掃之姿挺進第二輪，目前已累積跨6季的首輪21連勝，同樣是NBA紀錄。

儘管今年的騎士陣容經驗不若以往，球隊例行賽打完只排東區第4，33歲的詹姆斯對明天登場的季後賽仍信心十足。

「我的責任已經持續很一陣子了，就是上場，試圖去主導。」他今天練球後受訪也提到，不論身體或心理都調整到最佳狀態，「我不會和去年比較，也不會和前幾年相提並論，現在我的感覺就是，我必須盡可能保持健康來迎接季後賽，所以我們來看看會發生什麼事，我已經準備好了，很期待這次的季後賽。」

上季兩軍也在季後賽首輪碰頭，溜馬慘遭「橫掃」，但詹姆斯也提到，對手今年有歐拉迪波（Victor Oladipo）加入，柯里森（Darren Collison）還帶著聯盟最佳外線命中率進入季後賽，加上透納（Myles Turner）歸隊，以及幾名板凳球員的出色發揮，都讓溜馬更有競爭力。

「他們有很好的平衡，而你必須一切就緒，迎接他們帶來的所有挑戰。」詹姆斯說。

詹姆斯溜馬騎士

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