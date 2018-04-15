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NBA／首戰當觀眾 安比德預告下戰可能回歸

2018-04-15 10:39聯合報 記者曾思儒╱即時報導

76人隊恩比德今天在對決熱火賽場上，戴著面罩敲自由鐘為隊友加油。 美聯社
76人隊恩比德今天在對決熱火賽場上，戴著面罩敲自由鐘為隊友加油。 美聯社
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76人隊自2012年重返季後賽，中鋒安比德（Joel Embiid）今天的季後賽首戰卻只能作壁上觀，但他提到月初動了手術的左眼眶復原狀況良好，有機會在第2戰或第3戰就歸隊。

安比德是上月29日出戰尼克隊時和隊友佛爾茲（Markelle Fultz）頭部相撞，造成左眼眶骨折，月初進行手術後就暫時改當啦啦隊，今天球隊迎戰熱火隊的首戰，他也是穿著便服坐在場邊。

賽前安比德透露，這幾天已經投入場上訓練，和過往已經沒有太大差異，今天賽前還參與30分鐘投籃訓練的他說：「如果是由我決定，我會打，但球團若沒說OK，我不能擅自上場，不過一切都漸入佳境，我可以做任何事了，感覺也很好，所以第2場或第3場出賽機會很大，我們會再看看接續幾天狀況如何。」

安比德例行賽共出賽63場，平均22.9分是球隊得分王，平均還可貢獻11籃板，若在17日的第2戰或20日的第3戰能上場，對76人戰力無疑有加分效果。

他也提到，自從受傷後，體重有掉了一些，「我本來280磅左右，現在大概是275磅，這讓人挺驚訝的，因為平常我無法比賽時，體重是增加的。」他表示因過往的「前車之鑑」，讓他這次對體重控管有特別注意，看來是有收到成效。

季後賽東區對戰表

76人尼克Joel Embiid

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