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NBA／暴龍退巫師 中斷季後賽首戰10連敗

2018-04-15 09:29聯合報 記者曾思儒╱即時報導

伊巴卡。 美聯社
伊巴卡。 美聯社
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從沒在季後賽首輪第一戰贏過球的暴龍隊，今天總算終結這項哀傷紀錄，在伊巴卡（Serge Ibaka）23分、12籃板以及萊特（Delon Wright）第四節發揮下，以114：106擊敗巫師隊，季後賽系列賽的首戰10連敗也一併告終。

終於贏下系列賽第1戰，暴龍成員顯然都鬆一口氣，當家球星德羅展（DeMar DeRozan）說：「現在那都是過去式了。」後場搭檔羅瑞（Kyle Lowry）也說，這是有別於過往的起步，不過教頭凱西（Dwane Casey）認為並沒因此解脫，球隊仍需打出快速球風，不能讓首勝沖昏頭。

暴龍只要闖季後賽，還沒在首輪第一戰贏過球，前一度在系列賽首戰獲勝也要回溯到2001年第二輪，在這之後的連10個季後賽系列第1戰，暴龍已吞下10連敗，成績是聯盟最差，其中還有6戰發生在主場。

今年暴龍展現改變企圖，除以東區頭號種子之姿挺進季後賽，今天更點點開花，儘管兩名明星後衛德羅展、羅瑞合計26投僅10中，但全隊三分球30投16中，除伊巴卡繳出「雙10」成績，萊特全場18分有11分集中在決勝節，麥爾斯（C.J. Miles）和阿努諾比（OG Anunoby）也各有12分，合力助隊扳倒巫師。

羅瑞今天雖傳出9助攻但僅供下11分，回答問題前常要先咳嗽清喉嚨的他透露，這兩日染上感冒，但不是任何藉口；在他步入記者室時，德羅展也詢問搭檔狀況如何。

巫師「一哥」沃爾（John Wall）今天繳出23分、15助攻，莫里斯（Markieff Morris）也有22分和11籃板，但球隊沒把握第四節91：88領先，史考特（Mike Scott）肘擊羅瑞領到惡意犯規後，暴龍打出7：0攻勢超前，巫師雖一度再反超，但萊特和麥爾斯又聯手拉出8：0小高潮，鎖定最後勝利。

系列賽第2戰將於18日登場，同樣由暴龍作東。

暴龍巫師萊特

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