NBA／首戰失常 波波維奇幽默：像鹿被車燈照到

2018-04-15 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



領軍馬刺隊超過20年，看過大風大浪的總教頭波波維奇（Gregg Popovich）的幽默感沒被今天季後賽首戰的21分落敗趕走，賽後記者會多次展現「波式幽默」，稍微沖淡季後賽的緊張氣氛。 分享 facebook

馬刺今天全場沒嘗過領先滋味，以92：113不敵衛冕軍勇士隊，波波維奇賽後記者會一入座就拿桌上的運動飲料「開刀」，他開玩笑說：「這該在這裡嗎？如果我不喜歡呢？這有太多糖和類似的東西，我不想提倡這個。」

運動飲料當然不是賽後記者會焦點，媒體詢問，「黑衫軍」今天出了什麼狀況，波波教練回答：「我們發生什麼事？他們表現比我們更好。」他形容，對手打得更強勢，很多肢體碰撞，「第一節，我們的就像『鹿突然被車燈照到（意思是不知所措、毫無反應）』。」

他也承認，對今天內容感到十分失望，球員不順身體或心理都沒展現該有的內容，沒能執行賽前擬定好的戰術計畫。

記者會尾聲，波波維奇看到台下記者一面靜默，還擺手鼓勵大家發言，「你們領了錢，問些問題啊。」台下仍毫無反應，他於是留下「祝你們有美好的晚上」離席。

馬刺和勇士上季季後賽也曾碰頭，但上季是在西區冠軍賽才相遇，今年卻是首輪就對決；上季勇士以4：0橫掃「黑衫軍」，今天再延續對戰連勝，17日第2戰將挑戰主場2連勝。