NBA／可能最後一次和詹姆斯衝冠 勒夫：他配得上MVP

2018-04-14 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



騎士隊球星勒夫本季有可能是最後一次和詹姆斯合作，攜手衝擊總冠軍，過去勒夫常身陷交易風波，加上詹姆斯今年夏天將有可能成為自由球員；未來詹姆斯的決定，將影響騎士的未來。

前三季都闖進總冠軍賽的騎士，儘管本季少了厄文，又深受傷兵困擾，但仍在詹姆斯的率領下，打出50勝32負的戰績，勝場數僅比上季少1場，以東區第四之姿晉級季後賽。

台北時間16日凌晨3點30分，騎士將於主場出戰例行賽第五的溜馬隊，尋求季後賽首勝，努力朝連續4年衝進總冠軍賽邁進；而過去71年，聯盟僅有4支球隊做到這一點。

目前騎士陣中有4位2016年的總冠軍成員，其中兩位是勒夫和詹姆斯。他表示，詹姆斯的決定肯定會對騎士季後賽的表現產生影響，但只有一個人知道詹姆斯在想什麼，這個人就是詹姆斯自己。

勒夫說：「我們希望能在季後賽走得長遠，而這不僅取決於詹姆斯，也取決於我們所有人，且不僅只是球員，還有教練團的每個人，大家必須在思想上保持一致，堅決執行戰術，打出偉大的籃球。」

勒夫自2014年被交易到騎士後，時常陷入交易傳聞，他也清楚知道，這有可能是最後一次以隊友身分，和詹姆斯一起衝擊總冠軍。

勒夫表示，他的名字一直出現在交易傳聞中，或許其他球隊想要他是一件好事，但現在他很享受在這裡打球，每個賽季都有機會爭奪總冠軍，今年也一樣，無論未來發生什麼，只想努力奪冠。

去年夏天厄文喊出「交易我」口號，宣告騎士「三巨頭」拆夥；本季騎士在詹姆斯「全勤」率領下，戰績並未大幅下滑，勝場數僅比上季少1場。

從旁看著詹姆斯的表現，勒夫認為本季詹姆斯值得獲得生涯第5座年度MVP。他表示，不知道「史無前例的」這個形容詞，是否足以形容詹姆斯的表現，但本季是詹姆斯生涯的第15個賽季，或許能輕鬆地拿下MVP。

本季詹姆斯先發出賽82場，場均時間36.9分鐘，平均得27.5分、8.6籃板、9.1助攻；其中出賽場數、平均籃板和助攻皆創生涯新高。

倘若詹姆斯沒能榮獲MVP，勒夫表示，那也是史上所有落選者中，有過最好的賽季，而本季騎士出現許多傷兵，但詹姆斯卻打滿82場，並繳出高水準表現。