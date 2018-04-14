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NBA／與球迷一起下廚 理查森透露好身材原因

2018-04-14 17:35聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

理查森試吃自己製作的輕食。記者毛琬婷／攝影
理查森試吃自己製作的輕食。記者毛琬婷／攝影
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理查森與球迷一同製作輕食。記者毛琬婷／攝影
理查森與球迷一同製作輕食。記者毛琬婷／攝影
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摘下兩屆NBA灌籃大賽冠軍的理查森（Jason Richardson）抵台替2018國泰NBA 3x系列活動造勢，今天下午他不打籃球、也不運動，拿起菜刀化身「天才廚師小當家」，與球迷一同體驗製作輕食，他也展現親和力，對於球迷的提問來者不拒，許多人不敢輕易嘗試的台灣小吃臭豆腐，他卻敢勇於挑戰，直呼想要嘗試。

理查森透露自己過去擔任球員時，對於自己的飲食就十分注重，他說：「賽前我不會吃太多東西，大概就是簡單的一些輕食，蛋白質的攝取不建議牛肉，因為比較不好消化，對運動員來說較為負擔，雞肉倒是不錯的選擇。」

結束14年的NBA生涯後，理查森仍保持良好的身材，不像一些退役的運動員可能過幾年身材就「走鐘」，他笑著說：「除了自己對於飲食十分注重外，另外就是跟我老婆的約定，我們說好就算我退役後也不會使身材走樣，現在我仍保持一周3至5次的重量訓練，除了維持體態外也保持身體健康。」

不過他透露，自己雖然什麼都吃，但是不太愛吃青豆，自己最喜歡的食物則是玉米，理查森分享自己維持身材的飲食秘訣，他說：「我自己是不太吃雞、豬、牛肉，蛋白質的攝取我都是吃魚肉，我們休季期都會需要減重，我都是用這樣的飲食去調整自己體態。」

雖然理查森提倡「健康飲食」，但他仍會偶爾放縱一下、犒賞自己，他說：「我們還是要享受人生，甜點還是可以吃，一周大概一次吧。」

NBA

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