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NBA／季後賽有62位國際球員 創聯盟紀錄

2018-04-14 16:30NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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根據NBA官方的消息，本季共有62位國際球員出現在季後賽16支球隊陣容中，創下聯盟新紀錄。

16支球隊中至少都擁有一位國際球員，其中，猶他爵士和費城76人的國際球員最多，兩隊各有7名。波士頓塞爾蒂克、多倫多暴龍和聖安東尼奧馬刺則各擁有6名。

但這還不是季後賽單支球隊擁有最多國際球員的一年，馬刺在2014年勇奪NBA總冠軍，當時全隊竟有多達9位國際球員，一舉寫下聯盟紀錄。

根據統計，今年季後賽這62位國際球員分別來自33個國家，其中法國和澳洲各有7人，其次是加拿大和西班牙的4人；土耳其、克羅埃西亞、喀麥隆和巴西則各有3人

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在2017-18年例行賽中，總共有來自42國的108位國際球員現身在NBA賽場，這已經是NBA連續4個賽季國際球員總數超過100人了。2016-17年賽季共有多達113名國際球員出征NBA，當時刷新了聯盟紀錄。

隨著NBA國際化程度愈來愈高，以及國際球員水評不斷提升，非美國本土球員已經逐漸在球隊中扮演舉足輕重的角色，並且激盪出更多火花，也為比賽提供更多面貌。

以2016年選秀會為例，當年共有26名國際球員（非美國出生）被球隊選上，其中14名是第一輪獲選，雙雙打破NBA紀錄。

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