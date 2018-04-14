NBA／主帥職缺搶破頭 尼克重申選人沒有時間表

2018-04-14 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



何納塞克被解雇後，尼克總教練成為熱門缺，吸引不少人毛遂自薦。 美聯社 分享 facebook

紐約尼克在今年例行賽落幕後宣布裁撤總教練何納塞克（Jeff Hornacek），成為聯盟季後第一支炒掉總教練的球隊，不過球隊總管佩瑞（Scott Perry）在今天透露，已經接獲不少尋求該職務的電話，但他也重申尋找球隊新任主帥將是一件沒有時間表的任務。

尼克本季僅打出29勝53敗的東區第11名成績，已連續5個賽季無緣季後賽，讓球團在例行賽尚未打完的情況下，就已經放出要裁撤總教練何納塞克的消息，而這同時也是尼克近6個賽季所裁掉的第3名總教練，且這3人都未當超過2個賽季。

不過身為聯盟中的最受關注的球隊之一，尼克總教練的職務空缺馬上吸引不少人前來詢問，尼克總管佩瑞說：「從今天早上開始我就陸續接到電話，很多都是透過經紀人打來的，回去之後我發現大概收到了20封左右的訊息，這說明這份工作對於很多人是充滿吸引力的。」

佩瑞指出，尼克高層目前對於總教練的人選持完全開放的態度，在已經有人主動上門詢問的情況下，他也有自信找出最適合的人選，「我們會找到一名能贏得選手和教練團信任的總教練，這代表著這個人選不能只有籃球專業知識，還必須要善於溝通、領導。」

雖然今年NBA選秀會將在6月21日於布魯克林籃網主場巴克萊中心舉行，不過佩瑞強調球團並不會因此在挑選人選上急就章，「我們當然會盡快完成這項任務，但我們更重視的是找到一名能帶領我們打進下個層級的總教練。」

而尼克後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也強調，希望下一任總教練能夠帶領球隊更長的時間，「如果能夠執教兩個賽季以上會是一件很棒的事情，在我的職業生涯中已經接受過太多不同理念和風格的指導，我希望下一位教練能夠做出聲明，並展現我們能夠一起全心投入的決心。」