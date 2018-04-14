NBA／不當「獨」瓜 雷霆安東尼扮綠葉拚冠

2018-04-14 16:38 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



雖然不再是進攻第一選擇，但安東尼仍稱職扮演好「綠葉」角色。 美聯社 分享 facebook

安東尼（Carmelo Anthony）過去15個球季一直都是球隊進攻第一選擇，本季轉戰雷霆後，在另外兩名球星衛斯布魯克（Russell Westbrook） 和喬治（Paul George）助力下，角色已漸漸從得分主力轉變成輔助球隊的綠葉。

安東尼雖然是隊上第三得分點，但場均得分已和中鋒亞當斯（Steven Adams）相差不遠，安東尼欣然接受現在的角色，對此毫無怨言。

已是NBA史上得分前20名的球員（目前第19）的安東尼，是美國男籃三屆奧運金牌功臣，但同梯的詹姆斯（LeBron James）和韋德（Dwyane Wade）都嚐過總冠軍滋味，惟獨安東尼仍是無冕王。

33歲的安東尼本季場均出賽32.2分鐘、拿16.2分，兩項數據都是16年生涯最低，為了球隊安東尼接受改變，這一切也看在隊友眼中，衛少給予稱讚：「安東尼默默做了很多貢獻，他的無私精神無話可說。」

一對一單打一直是安東尼的本事，本季在衛少和和喬治同隊後，安東尼不再單打獨鬥，發揮得更有效率。安東尼表示：「隊友們能找到我，我們分享球權，讓大家都融入場上節奏。」

總教練唐納文（Billy Donovan）也放心球隊最後一擊交給安東尼，唐納文表示安東尼是聯盟的得分好手，這點已無庸置疑，對他很有信心，同時也相信他是個優秀的團隊成員。