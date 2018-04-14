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NBA／雷納德歸期未定 蓋伊扮演馬刺關鍵角色

2018-04-14 10:18聯合報 記者劉肇育╱即時報導

若雷納德仍無法復出，隊友與教練均認為蓋伊將扮演球隊關鍵角色。 美聯社
若雷納德仍無法復出，隊友與教練均認為蓋伊將扮演球隊關鍵角色。 美聯社
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雖然與金州勇士的季後賽首輪首戰將於明天點燃戰火，但聖安東尼奧馬刺球團仍未替明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）設下明確的歸隊日程，在球隊小前鋒戰力出現空缺的情況下，馬刺艾德里奇（LaMarcus Aldridge）與勇士杜蘭特（Kevin Durant）認為，蓋伊（Rudy Gay）將會成為該隊的關鍵因子。

31歲的蓋伊本季加盟馬刺後大多時間都以替補身分出賽，繳出平均11.5分5.1籃板的數據，雖然兩項數據都創下他菜鳥球季後的新低，但過去曾是聯盟頂尖得分好手的身手加上雷納德持續缺陣的情況下，蓋伊也被點名將是馬刺這個系列賽的伏兵。

「對手的防守焦點將會放在艾德里奇身上，而蓋伊肯定會擁有一對一單打的機會，他會幫我們找到得分的方式。」馬刺助理教練布雷戈（James Borrego）在談到蓋伊季後賽將扮演的角色時說：「他最近的表現相當優異，我們也相當信任他，他肯定會在這個系列賽造成重大影響。」

而艾德里奇也認為，在他可能面臨勇士包夾的情況下，擁有優異一對一單打能力的蓋伊，將是球隊另一個得分突破口，「我們會需要能自主創造進攻機會的人，所以他肯定能幫上忙。」

勇士杜蘭特（Kevin Durant）也認為，不管何時都不能忽略蓋伊這個點，「我們都知道他有多好，尤其是跟他打相同位置的我，他會提供馬刺另外一股力量，因為他不僅可以得分還有優異的運動能力，且能防守多個位置，所以當他上場時，我勢必要將一些專注力轉移到他身上。」

蓋伊本季雖然一度遭遇左腳跟腱撕裂傷，不過他強調已經完全康復，「我總是充滿自信，尤其是當我的身體允許時，我現在該做的就是保持侵略性，其他就順其自然。」

馬刺勇士艾德里奇

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