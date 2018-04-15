雷霆球星威能隊型相剋 「爵地五士」能逆流而上？

2018-04-15 07:00 NBA台灣 monmo



今年堪稱最逆行的NBA球隊，莫過於猶他爵士了。歷經一整季雲霄飛車般的戰績起伏：曾經一度勝率不足4成、曾經苦坐西區第10近2個半月，最終方以1月24日拉出第一波11連勝後，至球季末為止全聯盟勝率最高的28勝6敗戰績（83%勝率），球季收關前搶進季後賽，並以48勝34敗（58.5%勝率）西區第五作收，成為名符其實的「爵地五士」。。

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對爵士隊與其球迷而言，這已經是個值得感恩的球季了，走過12月到1月初的慘澹，當時恐怕沒有多少人仍對這支球隊打入季後賽有信心，畢竟上個賽季的頭兩號主將海瓦德（Gordon Hayward）與希爾（George Hill）皆出走，季初至季中戈貝爾（Rudy Gobert）又斷續因傷長期缺陣。

但1月底甫回歸的戈貝爾就曾宣示：我們仍會繼續追逐季後賽，最終這支球隊也艱苦的完成了此目標，並且在本季大幅換將磨合體系，且西區眾強更為纏鬥的情況下，打出與去年同樣名次、僅少3勝，絕對稱的上是一場奇蹟之旅。

下一步，就是季後賽了。

可惜的是，本季聯盟最後一場賽事中，爵士與近況不佳的拓荒者對陣，爭奪西區第3與西北組王座，仍慘遭痛擊，不僅失去排位更勝去年、創造更大奇蹟的第三種子，並且將於失去主場優勢的情況下，迎戰可能是西區首輪所有球隊最不想遭遇的奧克拉荷馬雷霆。

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這點對爵士而言尤甚，對戰1勝3負，不僅吞過本季最高負分（-28）的慘敗，還曾經上演第四節被大逆轉的戲碼，陣型上的相剋之處，讓雷霆成為本季爵士最不堪面對的球隊之一。

可喜的消息是，爵士VS雷霆早於去年底就全數打完，12月爵士賽程最艱辛的時刻還陸續碰了3場（全敗），但那可是本季最低潮的爵士，與1月底之後那支強隊儼然已今非昔比，而且那時陣中並沒有戈貝爾、克勞德（Jae Crowder）兩位對拉尾盤相當重要的球員，直接拿當時對戰作為預測，只會失真，不過仍可從比賽內容中，預期一些雙方交戰可能發生的情況。

季末收盤戰面對拓荒者雖然失利，仍值得感謝，因為拓荒者與雷霆雖有差異，對爵士而言，卻可能是西區模擬雷霆對戰的最好對手：同樣有聯盟頂尖的得分型控衛、聯盟名列前茅的防守（拓荒者第8/雷霆第10）、硬朗可靠的中鋒，並且皆擅長擋拆進攻，這些都是能為爵士帶來困擾的優點，也讓拓荒者最近兩次比賽，皆成為中斷爵士連勝的殺手。

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季後賽場上講究迅速調整，以及往對手弱點痛打，而以上這些即便在例行賽中，都是爵士曾被針對的弱項。猶他整季都沒有適合衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、里拉德（Damian Lillard）這種強力得分型控衛的防守者，防守甚佳的魯比歐（Ricky Rubio）偏偏最苦惱於此種類型。

而戈貝爾雖然連續第二年成為年度最佳防守球員候選、進攻端亦有成長，但季賽浮現的問題，亦很可能成為對手攻守兩端大量針對的罩門：包括本季一直有被抓著打的擋拆防守，防守過於倚賴煽鍋而卡位不足的隱憂，進攻極仰賴跑位空間且技術粗糙，偏偏亞當斯（Steven Adams）是以上所有項目的高手。

而爵士主帥於明星賽後雖然較球季前半多所採用雙塔，但幾乎仍設定以克勞德頂替大前鋒作為關鍵時刻的壓陣組合，但12月份3敗雷霆的比賽幾乎都是輸在籃板，雷霆因為組成結構，外人看來的小球陣其實饒富玄機6呎8吋的安東尼（Carmelo Anthony）與6呎10吋的喬治（Paul George）擺上鋒線，搭配中鋒亞當斯跟聯盟最會搶籃板的後衛衛斯特布魯克，其他球隊想跟雷霆玩小球，往往不知不覺就陷入禁區劣勢。

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試想卡位陷入苦境的戈貝爾、克勞德、英格斯（Joe Ingles），對位安東尼、喬治，後場還要面對「控衛界LBJ」衛斯特布魯克，與雷霆拼小球爵士對位將全面艱難。這點從他們今年籃板數第5、籃板率第3可窺一二。

更龐大的壓迫感，在於沒有一位全明星的爵士將對決三位全明星的雷霆。每個人都知道，季後賽是球星主宰為主的戰場，缺乏星度、更倚賴體系的爵士，其中一個位置表現不如預期，都可能造成骨牌效應導致團隊失靈；反觀雷霆，體系失靈與否，都還有球星威能可靠，這尤其是爵士戰戰競競的部分，也有賴史奈德（Quin Snyder）主帥的積極備戰。

但爵士有沒有樂觀之處呢？還是有的！

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首先外界最常看衰的主場劣勢、缺乏季後賽經驗：前者今年客場戰績頗佳，且爵士更擅長Underdog之姿挑戰；後者去年爵士已靠打敗快艇證明，魯比歐有豐富國際賽經驗及生涯季後賽首登場的競爭慾望，米契爾（Donovan Mitchell）整年的強大心理素質亦值得樂觀以對。

再者，12月造成爵士大麻煩的雷霆大鎖羅伯森（Andre Roberson）已整季報銷，可望大幅紓緩爵士後場壓力，鹽湖城並有更為深厚的輪替陣容，這些都是利多消息。

爵士球迷尤其更可期待，陣中有球員跳出成為改變局勢的X-Factor，其中費佛斯（Derrick Favors）與艾克森（Dante Exum）筆者認為特別值得關注。

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前者是去年打敗快艇的奇兵，雖然季末關鍵時刻仍多在場下，但三分外線威脅持續提升，進攻端更宛如萬花筒，並且當他與戈貝爾同時上場，才是爵士護框與防守的最強型態，如果賽事走向單塔真的吃虧，可預期主帥提升雙塔時間，防守無論放單亞當斯或安東尼都是較戈貝爾更不吃虧的人選。

而甫回來不久的艾克森仍保有陣中最犀利的切入速度，以及控衛防守最好的體能與高度，面對雷霆的高強度防守與衛斯特布魯克的來勢洶洶，也可望成為一顆活棋。

就讓我們期待台灣時間週一一早開打的，48勝VS48勝，團隊VS球星，爵士VS雷霆的大戰吧！