NBA 2018季後賽對戰表─西區

火箭(1) vs 灰狼(8) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/16 09:00 火箭 緯來、ELTA 4/19 09:30 火箭 緯來 4/22 07:30 灰狼 緯來、ELTA 4/24 08:00 灰狼 緯來 4/26 TBD 火箭 4/28 TBD 灰狼 4/30 TBD 火箭 勇士(2) vs 馬刺(7) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/15 03:00 勇士 92:113 勇士勝 緯來 4/17 10:30 勇士 緯來、ELTA 4/20 09:30 馬刺 緯來、ELTA 4/23 03:30 馬刺 緯來 4/25 TBD 勇士 4/27 TBD 馬刺 4/29 TBD 勇士 拓荒者(3) vs 鵜鶘(6) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/15 10:30 拓荒者 緯來 4/18 10:30 拓荒者 緯來 4/20 09:00 鵜鶘 4/22 05:00 鵜鶘 4/25 TBD 拓荒者 4/27 TBD 鵜鶘 4/29 TBD 拓荒者 雷霆(4) vs 爵士(5) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/16 06:30 雷霆 緯來 4/19 08:00 雷霆 ELTA 4/22 10:00 爵士 緯來 4/24 10:30 爵士 緯來、ELTA 4/26 TBD 雷霆 4/28 TBD 爵士 4/30 TBD 雷霆