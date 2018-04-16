NBA 2018季後賽對戰表─東區

暴龍(1) vs 巫師(8) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/15 05:30 暴龍 巫師 106:114 暴龍 4/18 07:00 暴龍 4/21 08:00 巫師 4/23 06:00 巫師 4/26 TBD 暴龍 4/28 TBD 巫師 4/30 TBD 暴龍 塞爾蒂克(2) vs 公鹿(7) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/16 01:00 塞爾蒂克 公鹿 106:114(OT) 塞爾蒂克 4/18 08:00 塞爾蒂克 緯來、ELTA 4/21 09:30 公鹿 緯來 4/23 01:00 公鹿 4/25 TBD 塞爾蒂克 4/27 TBD 公鹿 4/29 TBD 塞爾蒂克 76人(3) vs 熱火(6) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/15 08:00 76人 熱火 103:130 76人 ELTA 4/17 08:00 76人 緯來 4/20 07:00 熱火 緯來 4/22 02:30 熱火 4/25 TBD 76人 4/27 TBD 熱火 4/29 TBD 76人 騎士(4) vs 溜馬(5) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 4/16 03:30 騎士 溜馬 98:80 騎士 4/19 07:00 騎士 緯來 4/21 07:00 溜馬 緯來、ELTA 4/23 08:30 溜馬 緯來、ELTA 4/26 TBD 溜馬 4/28 TBD 溜馬 4/30 TBD 溜馬