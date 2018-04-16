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黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-16 09:30聯合新聞網 整理

截圖自NBA官方推特
截圖自NBA官方推特
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季後賽第一輪季後賽第二輪東區決賽

(1) 暴龍 59-231
(8) 巫師 43-390

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(4) 騎士 50-320
(5) 溜馬 48-341

(3) 76人 52-301
(6) 熱火 50-320

TBD0
TBD0

(2) 塞爾蒂克 55-271
(7) 公鹿 44-380


第一輪戰況

暴龍(1) vs 巫師(8)
日期
台灣時間
主場
對戰結果
轉播
4/15
05:30
暴龍
4/18
07:00
暴龍
4/21
08:00
巫師
4/23
06:00
巫師
4/26
TBD
暴龍
4/28
TBD
巫師
4/30
TBD
暴龍

塞爾蒂克(2) vs 公鹿(7)
日期
台灣時間
主場
對戰結果
轉播
4/16
01:00
塞爾蒂克
4/18
08:00
塞爾蒂克
緯來、ELTA
4/21
09:30
公鹿
緯來
4/23
01:00
公鹿
4/25
TBD
塞爾蒂克
4/27
TBD
公鹿
4/29
TBD
塞爾蒂克

76人(3) vs 熱火(6)
日期
台灣時間
主場
對戰結果
轉播
4/15
08:00
76人
ELTA
4/17
08:00
76人
緯來
4/20
07:00
熱火
緯來
4/22
02:30
熱火
4/25
TBD
76人
4/27
TBD
熱火
4/29
TBD
76人

騎士(4) vs 溜馬(5)
日期
台灣時間
主場
對戰結果
轉播
4/16
03:30
騎士
4/19
07:00
騎士
緯來
4/21
07:00
溜馬
緯來、ELTA
4/23
08:30
溜馬
緯來、ELTA
4/26
TBD
溜馬
4/28
TBD
溜馬
4/30
TBD
溜馬

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