NBA／火箭客場輕取湖人 焦點全在老菜鳥身上

2018-04-11 14:54 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



睽違10年終於一圓NBA夢的湖人「老菜鳥」英格倫成為比賽焦點，每次進球都引起主場球迷歡呼。 美聯社 分享 facebook

保羅（Chris Paul）和哈登（James Harden）分別拿下22分6助攻、21分10助攻，卡佩拉（Clint Capela）繳出雙十數據，火箭啟動勝利方程式，在前三節保持著領先優勢；而末節保羅一人獨拿12分，最終火箭在客場以105比99擊敗湖人，取得本季第65勝。

不過火箭雖然贏球，但陣中防守悍將巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute）卻在一次灌籃中右肩脫臼，只能無奈退賽，這也是他本季第2次遭遇肩傷，先前他因傷休養了一個月左右。總教練丹東尼（Mike D'Antoni）賽後表示，阿巴穆鐵將要接受核磁共振檢查，但他認為巴阿穆鐵這次受傷沒有前一次那樣嚴重。

雖然這場比賽已無關緊要，但對湖人從發展聯盟拉上來的32歲「老新人」英格倫（Andre Ingram）卻是意義重大。

睽違10年終於一圓NBA夢的英格倫，在今天比賽第二節登場，英格倫把握機會，單節命中率百分之百，攻下11分，全場則是8投6中，包括三分球5投4中，得到19分3籃板3阻攻1助攻1抄截，他每次進球都引來場邊球迷的熱烈歡呼。除此之外，英格倫還成為湖人隊史首位生涯第一次出賽就投進4顆三分球的球員。

湖人這場比賽以哈特（Josh Hart）的20分最高，藍道（Julius Randle）17分8籃板，洛培茲（Brook Lopez）12分4籃板。