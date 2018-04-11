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NBA／重返恩師旗下獲讚賞 羅斯：我會珍惜這一刻

2018-04-11 10:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

轉戰明尼蘇達灰狼後衛羅斯（Derrick Rose）在前一場對曼菲斯灰熊之戰，靠著板凳出發拿下13分的表現，幫助球隊保住晉級季後賽一線生機後，罕見的獲得了主帥錫柏杜（Tom Thibodeau）的稱讚，讓羅斯直言會好好珍惜這一刻，因為當年他成為聯盟史上最年輕年度MVP時，錫柏杜甚至未曾稱讚過他。

羅斯被克里夫蘭騎士交易到猶他爵士，最終又遭到釋出，於3月初才與灰狼簽約重返恩師錫柏杜旗下，並與昔日公牛隊友巴特勒（Jimmy Butler）、吉伯森（Taj Gibson）再相聚。

雖然加盟灰狼後羅斯的上場時間或是重要性都已不如在公牛時期，但在前一場與灰熊之戰他替補出賽拿下13分3助攻幫助球隊取勝後，卻首度得到恩師錫柏杜對他的讚美，讓羅斯直呼「太瘋狂」。

「雖然我一直都對自己很有信心，因為我知道自己對於比賽投入了多少，但聽到他誇獎我真的很瘋狂，因為在我拿下MVP時，他甚至沒有誇獎過我。」羅斯強調，錫柏杜對他的稱讚對他來說富含著不同意義，「我會很珍惜這一刻，因為我知道他是一個怎麼樣的人。」

羅斯加入灰狼後，以替補身分出賽8場，繳出平均6.3分1.4助攻的數據，雖然在攻守兩端的影響力都大不如前，但他的大賽經驗仍被灰狼視為重要資產，巴特勒說：「他總是在精進自己的比賽內容，那些他曾經在聯盟中有過的表現，現在他仍隨時展現出來，不過更重要的是他相當無私，不管你要求他防守哪一名球員，他都很樂意去做。」

灰狼將在明天早上8時與相同戰績的金塊進行季後賽門票決定戰，勝者將能取得本季最後一張季後賽門票。

羅斯灰狼巴特勒

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