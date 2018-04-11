NBA／40歲鬼切 再扶馬刺一把

2018-04-11 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／綜合報導



為確保能再闖季後賽，卅一歲蓋伊在去年夏天決定加盟馬刺隊，儘管本季馬刺因傷兵困擾，戰績一度跌落西區第十，讓蓋伊厭倦生活，但他在關鍵時刻挺身而出，昨役攻下全隊最佳十八分，加上吉諾布里拿下十七分，助隊以九十八比八十五逆轉擊敗國王隊，鎖定季後賽資格。

馬刺贏球後，確定連廿一季闖進季後賽，追平拓荒者在一九八三至二○○三年創下的ＮＢＡ史上第二長連廿一季晉級季後賽紀錄，僅次於七六人（含前身雪城國民隊）在一九五○至一九七一年所創的連廿二季進入季後賽紀錄。

吉諾布里寶刀未老，率隊闖入季後賽。 路透 分享 facebook

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蓋伊在過去十一季裡，僅在二○一一至一二年球季打過季後賽，生涯第二度闖進季後賽，他表示，感覺很好，球隊能處於這個位置，真的很棒。

四十歲的吉諾布里寶刀未老，生涯十六季均助馬刺晉季後賽。他表示，也許今年馬刺不是被看好的熱門球隊，也不像以前一樣單季六十勝，但在二、三月時團隊改變期望，將目標瞄準季後賽；本季西區的競爭很瘋狂，一切都很緊張。

馬刺在昨天晉級的關鍵戰齊心協力，克服最多十四分落後，於第四節上演逆襲，靠著吉諾布里在最後六分廿二秒兩罰俱中，將分數追平，之後又助攻富比士投進超前三分球，率隊打出一波廿三比八攻勢，奠定勝基。

吉諾布里說：「有一段時間，我們覺得自己是全ＮＢＡ最糟的球隊，但還是設法拿下近五十勝，在這困難、年輕充滿天賦的西區，打進季後賽。」

馬刺贏球後，也讓馬刺總教練波波維奇連廿一季挺進季後賽，改寫由「禪師」傑克森所保持的連廿季的聯盟紀錄。