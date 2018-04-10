NBA／唐斯單季67次雙十 近10年最佳表現

2018-04-10 17:20 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



在季後賽卡位關鍵時刻，能在主場面對灰熊可說是絕佳「進補」機會！

在小加索（Marc Gasol）等幾位先發主力缺陣的情況下，唐斯（Karl-Anthony Towns）一開始在禁區並沒有佔得先機，反而陷入犯規麻煩，球隊也在比賽前段陷入苦戰，一度落後10分。

不過，灰狼第二節在巴特勒（Jimmy Butler）的帶動之下，轟出一波15比0的攻勢，一舉扭轉劣勢。灰狼在下半場逐漸加溫，第四節已經拉開兩位數的比分差距，最終以113比94擊敗灰熊，取得2連勝。

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對灰狼來說，這場勝利只是其次，由於金塊也在今天擊敗拓荒者，兩隊都是46勝35敗，例行賽最後一戰雙方將在明尼蘇達進行「割喉戰」，贏球的一方就能取得季後賽門票。

唐斯第四節攻下13分7籃板，全場則有24分18籃板進帳，這是他本季第67次雙十演出，是2007-08年以來單季最多雙十的表現。哈沃德（Dwight Howard）當年整季取得69次雙十。

提格（Jeff Teague）同樣攻下24分，外加8助攻4籃板3抄截，巴特勒15分。替補的羅斯（Derrick Rose）展現高效率，10投5中得到13分3助攻。

灰熊陣中以麥克藍莫（Ben McLemore）的18分為最高，D.布魯克斯（Dillon Brooks）15分4籃板4助攻，拉布（Ivan Rabb）14分8籃板，M.布魯克斯（MarShon Brooks）則有14分5助攻進帳。