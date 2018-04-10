NBA／騎士退尼克分區登頂 詹姆斯改寫聯盟紀錄

2018-04-10 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



在詹皇帶領下，騎士擊敗尼克後連續4年在分組登頂，也確定以東區前4名在季後賽首輪取得主場優勢。 美聯社 分享 facebook

在連續3個賽季都拿下東區中央組龍頭並闖進總冠軍賽後，克里夫蘭騎士今天在詹姆斯（LeBron James）與勒夫（Kevin Love）聯手拿下54分帶領下，以123：109擊敗紐約尼克，不僅連續4年在分組登頂，還確定以東區前4名在季後賽首輪取得主場優勢。

歷經戰力整合與傷病問題不斷後，騎士在季末總算陸續迎回完整陣容，包括在今天與尼克之戰主控希爾（Geroge Hill）復出，讓騎士目前僅剩下胡德（Rodney Hood）還在傷兵名單之中，不過他的阿基里斯腱傷勢將不至於影響到季後賽出賽，讓騎士可望以完整陣容迎接季後賽。

出戰尼克的比賽中，騎士展現多點開花的攻勢，其中將達成個人生涯首度全勤成就的詹姆斯，拿下26分11助攻6籃板，前鋒勒夫也有28分5籃板進帳，在兩人帶領下，騎士共計6人得分來到雙位數，最終更以14分差距擊敗尼克。

「我認為我們今天在球的轉移上做得相當不錯，雖然在第三節表現有點停滯，但以整場比賽來說我們做得不錯。」在復出後幫助球隊拿下9勝2敗佳績的勒夫說：「今晚每個人都做出貢獻，我的感覺也非常好，雖然剛回來的前幾場比賽有點不在節奏中，現在已經慢慢習慣了。」

騎士拿下這一勝後，甩開溜馬在東區中央組登頂，這同時也是詹姆斯所屬球隊連續第10個賽季拿下分組龍頭，創下聯盟新紀錄。

對於球隊將以絕佳狀態迎接季後賽，詹姆斯在賽前受訪時說：「我們不需要太多比賽來磨合陣容，我總是說經驗就是最棒的導師，我知道季後賽是怎麼一回事，其中的起伏、好壞、美醜我都經歷過，我知道自己該期待些什麼。」