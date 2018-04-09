親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

要績效就喊 查風紀就砍 掃黃掃毒…哪個不靠「他」

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

NBA／14連勝平均大三元 西蒙斯直指新人王

2018-04-09 11:20NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

76人西蒙斯。 NBA
76人西蒙斯。 NBA
分享

76人今日（9號）以109比97擊敗獨行俠（小牛），戰績來到50勝30敗，這是七六人自2000-2001年賽季首次達到50勝門檻，當時球隊靠著主將艾佛森（Allen Iverson）一路挺進總冠軍賽。

76人目前拉出一波14連勝，也是隊史在1982-1983年賽季後的頭一遭，當時七六人陣中擁有三位名人堂球員，且4比0橫掃湖人奪冠，替「J博士」厄文（Julius Erving）掙得生涯唯一一枚NBA冠軍戒。

新人王熱門西蒙斯（Ben Simmons）這波14連勝中，平均每場貢獻14.7分10.1籃板和10.9助攻，命中率更是高達61.1％，是76人谷底翻身一大功臣，更是14連勝最大支柱。

教練布朗（Brett Brown）談到子弟兵時則表示：「西蒙斯表現超出我所有預期，我想這句話我這季大概說了無數次。我希望將來有一天，我們都老了，也各自踏上人生不同道路，他可以回想過去是我選擇把控球重責大任交給我，然後他會對我的這個決定感到同樣驕傲。」

布朗一度對6呎10吋的西蒙斯能否勝任控球後衛抱持懷疑態度，但他如今坦承自己確實是多慮了，「西蒙斯有很非常好的心態，又有一股自信，讓他不會因場上動靜失去冷靜，他對於主打控衛必須具備的知識更是持續增進。」

相關新聞

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

NBA／14連勝到手 76人笑納50勝鹹魚翻身

2018-04-09 09:46

NBA／衡量下季動向關鍵 詹姆斯：家人和贏球

2018-04-09 08:28

NBA／今日戰績表 76人射下獨行俠拉出14連勝

2018-04-09 11:09

NBA／德羅展輪休沒問題 暴龍三分雨退魔術

2018-04-09 10:31

NBA／米契爾精彩獨奏 爵士鎖定季後賽席次

2018-04-09 10:05

NBA／西區大亂鬥 馬刺需再贏1場才能晉級季後

2018-04-09 01:04

NBA／勇士吞連敗 柯爾點頭取代前一場搖頭

2018-04-08 20:02

NBA／不該比較詹姆斯和喬丹 皮本：位置不同

2018-04-08 17:54

NBA／卡斯比掰掰 勇士帶奇兵庫克打季後賽

2018-04-08 17:02

NBA／今日戰績表 西區季後賽混戰快艇確定出局

2018-04-08 15:49

NBA／吉諾布里關鍵殺出 波總：多年來都是這樣

2018-04-08 15:10

NBA／約柯奇大三元領軍 終結快艇季後賽希望

2018-04-08 14:50

NBA／紐約、洛杉磯無緣季後賽 42年來首見

2018-04-08 14:45

NBA／雷霆擊退火箭 季後賽卡位搶下重要勝利

2018-04-08 11:19

NBA／杜蘭特砍41分無用 勇士不敵鵜鶘吞2連敗

2018-04-08 11:04

NBA／字母哥休兵 公鹿輕取尼克游刃有餘

2018-04-08 10:15

NBA／厄文二度動刀順利 預計休4至5個月

2018-04-08 08:43

NBA／衛少肯定哈登表現 是MVP領跑者

2018-04-08 08:13

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

波瀾再起為哪樁？ 細數馬刺本季流言

2018-04-03 15:15

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

塞爾蒂克破敵星旗電戟 史蒂文斯用兵旖旎從風

2018-03-30 07:00

西門斯+安比德太迷人 抱團費城動作要快了！

2018-03-30 07:00

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

2018-03-20 07:00

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

2018-03-15 07:00

詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

MLB／大谷7局送12K僅被敲1安 再贏運動家摘第二勝

2018-04-09 07:03

NBA／不該比較詹姆斯和喬丹 皮本：位置不同

2018-04-08 17:54

大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

2018-04-09 07:00

NBA／雷霆擊退火箭 季後賽卡位搶下重要勝利

2018-04-08 11:19

NBA／紐約、洛杉磯無緣季後賽 42年來首見

2018-04-08 14:45

MLB／火球配招牌指叉 大谷讓運動家狂揮空棒

2018-04-09 08:22

NBA／吉諾布里關鍵殺出 波總：多年來都是這樣

2018-04-08 15:10

MLB／先發主投再碰運動家 大谷盼維持高檔

2018-04-08 11:33

SBL／不滿裁判 許晉哲怒批：搞懂規則再來吹

2018-04-08 20:54

NBA／卡斯比掰掰 勇士帶奇兵庫克打季後賽

2018-04-08 17:02

NBA／衛少肯定哈登表現 是MVP領跑者

2018-04-08 08:13

MLB／大谷12K收第2勝 完全比賽第7局才破功

2018-04-09 07:43

MLB／跨夜大戰打太久 洋基教頭自曝睡球場

2018-04-08 12:41

MLB／零下3度照敲雙安 鈴木一朗卻被太陽害到

2018-04-08 14:33

MLB／麥卡臣6安與再見轟 道奇42年來最差開季

2018-04-08 17:08

MBL／天冷手感熱 一朗又雙安

2018-04-09 01:04

NBA／勇士吞連敗 柯爾點頭取代前一場搖頭

2018-04-08 20:02

NBA／約柯奇大三元領軍 終結快艇季後賽希望

2018-04-08 14:50

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

NBA／西區大亂鬥 馬刺需再贏1場才能晉級季後

2018-04-09 01:04

MLB／投打追平上古神獸紀錄 大谷齊名貝比魯斯

2018-04-09 09:26

NBA／衡量下季動向關鍵 詹姆斯：家人和贏球

2018-04-09 08:28

MLB／洋基投打發揮 8比3擊潰金鶯

2018-04-08 12:01

SBL／奪年度MVP卻2連敗 呂政儒：不會被擊潰

2018-04-08 20:15

MiLB／紅襪當家游擊手傷退 林子偉有望升大聯盟

2018-04-09 09:38

以為路跑很夯 美善盃公益路跑神父卻擔心虧本

2018-04-08 14:00

NBA／14連勝到手 76人笑納50勝鹹魚翻身

2018-04-09 09:46

國中棒球聯賽／屏東唯一女球員 再見安驚豔全場

2018-04-08 16:48

SBL／璞園扳平戰局 金酒拉莫斯賽後動怒批裁判

2018-04-08 23:20

SBL／賽勒關鍵兩罰俱中 富邦險勝裕隆2連勝

2018-04-08 19:22

中職／陳琥未來轉先發？ 兄弟史總：有可能

2018-04-08 16:54

中職／忘掉去年成績 曾陶鎔重新開始

2018-04-08 20:06

MLB／費城人20安得20分 2發滿貫砲轟垮馬林魚

2018-04-08 15:14

NBA／今日戰績表 西區季後賽混戰快艇確定出局

2018-04-08 15:49

NBA／米契爾精彩獨奏 爵士鎖定季後賽席次

2018-04-09 10:05

MLB／第7局完全比賽破功 大谷：只想記分板掛0

2018-04-09 10:39

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／林承飛生日敲滿貫史上首位 猿隊轟倒悍將

2018-04-08 21:54

MLB／今日戰績表 巨人麥卡臣單場6安+再見轟

2018-04-08 15:42

名人賽／老虎復出效應！ 虎迷回歸票價飆升

2018-04-08 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top