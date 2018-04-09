NBA／14連勝平均大三元 西蒙斯直指新人王

2018-04-09 11:20 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



76人西蒙斯。 NBA 分享 facebook

76人今日（9號）以109比97擊敗獨行俠（小牛），戰績來到50勝30敗，這是七六人自2000-2001年賽季首次達到50勝門檻，當時球隊靠著主將艾佛森（Allen Iverson）一路挺進總冠軍賽。

76人目前拉出一波14連勝，也是隊史在1982-1983年賽季後的頭一遭，當時七六人陣中擁有三位名人堂球員，且4比0橫掃湖人奪冠，替「J博士」厄文（Julius Erving）掙得生涯唯一一枚NBA冠軍戒。

新人王熱門西蒙斯（Ben Simmons）這波14連勝中，平均每場貢獻14.7分10.1籃板和10.9助攻，命中率更是高達61.1％，是76人谷底翻身一大功臣，更是14連勝最大支柱。

教練布朗（Brett Brown）談到子弟兵時則表示：「西蒙斯表現超出我所有預期，我想這句話我這季大概說了無數次。我希望將來有一天，我們都老了，也各自踏上人生不同道路，他可以回想過去是我選擇把控球重責大任交給我，然後他會對我的這個決定感到同樣驕傲。」

布朗一度對6呎10吋的西蒙斯能否勝任控球後衛抱持懷疑態度，但他如今坦承自己確實是多慮了，「西蒙斯有很非常好的心態，又有一股自信，讓他不會因場上動靜失去冷靜，他對於主打控衛必須具備的知識更是持續增進。」