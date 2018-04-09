NBA／14連勝到手 76人笑納50勝鹹魚翻身

2018-04-09 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



76人西蒙斯(左)暴扣。 美聯社 分享 facebook

76人隊總教練布朗（Brett Brown）開季前就訂下前進季後賽的目標，現在球隊不僅完成目標，今天還拿下第50勝，隊史自2000-01年首奪56勝後，從去年的28勝球季徹底鹹魚翻身。

76人此役靠著瑞迪克（JJ Redick）拿下全隊最佳18分，率隊以109：97擊退獨行俠（小牛）隊，歡喜收下14連勝，追平1982-83年創下的隊史第二長連勝紀錄，僅次於1965-66年創造的隊史最長18連勝。

由於獨行俠多名主力缺陣，讓76人首節取得28：20領先，第二節火力全開，將分數差距擴大至18分，奠定勝基。下半場獨行俠雖想急起直追，一度將分數差距縮短至7分差，但瑞迪克適時挺身而出，將分數差距擴大，守住勝利。

76人贏球後，確定保住東區前四的地位，且是自2002-03年之後首度鎖定季後賽的主場優勢。目前76人戰績50勝30負，高居東區第三，以1場勝差領先前3季打進總冠軍賽的騎士隊。

76人能有這番成績，布朗功不可沒。獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「在我們的職業生涯中，布朗已是一位傳奇人物，現在他的球隊已經開始重建，身為一名領袖，他一直是不可動搖的，總是推動球隊發揮高效表現。」

76人前4季單季勝場數都在28勝以下，甚至有3季不到20勝，但在布朗的率領下逐漸成長。卡萊爾表示，76人重建4、5年了，已擺脫一些不好的球員，網羅合適人才，增加經驗豐富的球員，陣容變得更好了。

布朗自2013年起在76人執教，他表示，一直培養球隊文化，而現在雖然贏得50勝，在季後賽擁有主場優勢，但這絕不是他最想要的東西，意味著76人還有更遠大的目標，就是總冠軍；而這也並非不可能，因為76人在1982-83年拿下14連勝後，當年就捧回隊史第3冠。

接下來76人還剩2場例行賽，先在11日作客老鷹隊，12日再回到主場迎戰公鹿隊，將全力保住最佳排名進入季後賽。