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季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00特約記者李亦伸

76人不但打敗強敵騎士，還寫下本季球隊最佳的13連勝紀錄，對即將來到的季後賽相信...
76人不但打敗強敵騎士，還寫下本季球隊最佳的13連勝紀錄，對即將來到的季後賽相信全隊是充滿了信心。 美聯社
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費城76人以132：130擊敗克里夫蘭騎士，76人取得本季球隊最長13連勝，戰績49勝30敗站上東區第三，把49勝31敗騎士擠到東區第四。

去年夏天許多球評、媒體、專家都看好76人有可能闖進季後賽，只要安比德+西蒙斯都很健康。即使打不進東區八強季後賽，76人靠著年輕、天賦和強大鋒線優勢，應該也很接近。相信76人可以迅速成為季後賽的費城球迷更不在少數，但可以確定一點：沒有人相信76人會爬上東區第三種子，擠下過去三年東區冠軍騎士。

76人情勢大好，只要中鋒安比德健康歸隊，季後賽充滿幻想，擁有無限可能，讓過去五年沈悶、沈默的費城球迷興奮不已。

今年東區季後賽對76人來說，沒有不可能。兩個狀況推演非常有趣：

1、如果76人是東區第三，那麼76人第一輪要面對的是熱火或公鹿，熱火主打防守和節奏，進攻以三分球為牽制力，一旦三分失準，熱火得分和進攻就會失常。公鹿天賦滿滿，靠的是速度、反擊和出色運動能力，這一點遇上安比德+西蒙斯，應該很難取得上風。

安比德(左)在禁區的威力已超越哈沃德(右)，東區其他各隊在季後賽碰上76人都會相...
安比德(左)在禁區的威力已超越哈沃德(右)，東區其他各隊在季後賽碰上76人都會相當傷腦筋。 美聯社
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76人本季最大優勢就是安比德+西蒙斯+薩里奇+柯文頓這條全能、年輕、有速度的鋒線，內線又有安比德強大攻防牽制，只要76人拿下東區第三種子，不管第一輪是打熱火還是公鹿，76人應該不會遇到太大麻煩。

2、如果76人最後一周被騎士超前，掉到東區第四，那麼76人第一輪季後賽要打的對手可能溜馬。溜馬是今年東區最怪的球隊，說穩定也還好，但進攻爆發力十足，而且球路非常野，這種野、快、準的球風，風格和熱火、公鹿略有不同。但對76人來說，麻煩也不大，安比德和西蒙斯+薩里奇的內線和籃板，會給溜馬製造很大麻煩。

76人團隊最大困境有兩個，第一是三分外線穩定性不夠，第二是失誤偏高。不過76人防率效率值拉到聯盟第三，僅次於塞爾蒂克和爵士，與馬刺排名相當。靠著出色防守、強勢籃板和樂於傳球的無私團隊，76人可以在季後賽展現不同打法和風格。

西蒙斯(左)遇上詹皇(右)的44分11籃板11助攻超級大三元並沒有因此而慌亂，同...
西蒙斯(左)遇上詹皇(右)的44分11籃板11助攻超級大三元並沒有因此而慌亂，同樣繳出27分15籃板13助攻4抄截的超水準成績。 美聯社
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安比德+西蒙斯這套二人組，足以跟勇士四巨頭比美，可以跟火箭雙衛哈登+保羅較勁，其作用和功能性比起騎士詹姆斯，雷霆三巨頭，毫不遜色。

季後賽籃球內線主宰力更重要，安比德在攻防兩端和禁區統治力就是76人保險，西蒙斯能創造各種空間和機會，76人超級二人組過關斬將，把76人帶到東區決賽，一切都有可能。

76人上一次打進季後賽已經是2011-12年球季，當年季後賽費城76人在東區第一輪上演「老八傳奇」，幹掉東區第一種子芝加哥公牛的好戲，讓76人球迷津津樂道，永遠懷念。當年帶領76人打出老八傳奇的主角之一是伊古達拉，目前在金州勇士擔任最佳第六人。

本季76人在季後賽讓人充滿想像空間？會是像2011-12年那樣打出驚奇，還是像2...
本季76人在季後賽讓人充滿想像空間？會是像2011-12年那樣打出驚奇，還是像2004-05球季爆冷失常？ 歐新社資料照片
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過去五年76人幾乎都在擺爛，累積高選秀順位，挑選一群青年才俊，安比德+西蒙斯+薩里奇三搭都是過去四年選進、交易來球隊基石。不管76人今年最終以東區第三還是第四種子打進季後賽，76人底限是打進第二輪，運氣好一點打到東區決賽也不用感到意外。

76人

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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